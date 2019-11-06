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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
06.11.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Londra’da açılan karma sergi Türk ve yabancı ressamları buluşturdu

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Londra’da açılan karma sergi Türk ve yabancı ressamları buluşturdu

Londra’nın sanat alanında en popüler semtlerinden biri olan Camden’ın uğrak yeri Camden Image Gallery’de 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen Beyond Words Karma Sergisi, Türkiye’den çok sayıda ressam ve heykeltıraşın yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda yabancı sanatçının katılımıyla özel bir davetle kapılarını sanatseverlere açtı.

LONDRA’da sanat danışmanı ve Türk-İngiliz Kültür Birliği (ATCA) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Ober ve kurumun Yönetim Kurulu Üyesi Gülce İlken, büyük bir organizasyon için bir araya geldiler. Türkiye’den toplamda 60’ı aşkın ressam ve heykeltıraşın yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda yabancı sanatçının katılımıyla hem Türkiye’de, hem de Londra’daki Türk toplumu arasında büyük yankı uyandırmış karma resim ve heykel sergilerinin bir yenisi daha kapılarını sanatseverlere açtı.

Londra’da açılan karma sergi Türk ve yabancı ressamları buluşturdu

SANATLARIYLA ANLATTILAR
Sanatın iyileştirici gücünden yola çıkılarak oluşturulan bu sergiye katılan sanatçılar, kendi yaratımlarının iyileştirici gücünü ve sanatla ‘iyi’leşmeyi kendi yorumuyla anlatıyorlar. Sergide ünlü Türk ressam Güngör Taner onur sanatçısı olarak yer alırken, toplamda 12 uluslararası resim, heykel ve fotoğraf sanatçısının eserleri sergileniyor. Türkiye’den 8 ünlü sanatçının yanı sıra, İngiltere, İtalya, Çin ve Almanya’dan da katılan sanatçılar, kelimelerle ifade edilemeyen her şeyi sanatlarıyla göz önüne seriyorlar. Bu karma sergiye katılan sanatçıların isimleri şöyle: Ben Wilson, Bryce Willem, Carla Dentamaro, Cassia Liu, Emre Tamer, Kaan Baltacı, Lolita Asil, Nerkiz Akçura, Nevruz Akdağ, Onur Aydın Ayyıldız, Zeki Dervişoglu ve onur sanatçısı Güngör Taner.

Londra’da açılan karma sergi Türk ve yabancı ressamları buluşturdu

GÜLSİN ONAY DA KATILDI
Serginin açılışına, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı Ahenk Dereli, devlet sanatçısı ünvanı sahibi dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, TBCCI Genel Müdürü Yavuz Sökmen ve Fenwicks mağazaları üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, aralarında Hüseyin Özer’in de yer aldığı birçok ünlü iş insanı, sanatsever ve koleksiyonerler katıldı.

Londra’da açılan karma sergi Türk ve yabancı ressamları buluşturdu

8 KASIM’A KADAR HALKA AÇIK
Etkinliğe canlı müzik performansıyla Koza Ünal renk kattı. Bu serginin bir diğer özelliği de, yeni kurulan ATCA-Anglo Turkish Culture Association (Türk İngiliz Kültür Birliği) bünyesindeki ilk etkinlik olması. Aynı zamanda ATCA Yönetim Kurulu Başkanı olan Ober ve Yönetim Kurulu Üyesi İlken yaptıkları açıklamada böyle bir sergiyi organize etmekten gurur duyduklarını ve bu özel etkinliğin ATCA’nın da ilk kültürel faaliyeti olmasından ötürü büyük heyecan yaşadıklarını, sergiye tüm sanatseverleri beklediklerini belirttiler. Beyond Words Karma Sergisi, 8 Kasım tarihine kadar halka açık olarak 174 Royal College St, London NW1 0SP adresinde 11.00–18.00 arası gezilebilecek.

Londra’da açılan karma sergi Türk ve yabancı ressamları buluşturdu

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