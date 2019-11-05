Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi
Londra’da bu yıl 40’ıncı yılı düzenlenen 2019 Dünya Turizm Fuarı (WTM) Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında dün açıldı. 200 ülkenin katıldığı turizm fuarı yarın akşam saatlerinde sona erecek.
Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye, toplam 783 metrekarelik bir alanda kamu ve özel sektörden 50’nin üzerinde kurum ve şirketle temsil ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 157 metrekare stant alanı içinde modern bir konsept üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6 ilçesi de ayrı ayrı bölümlerden oluşan görsellerle tanıtıldı.
GELECEK 5 YILLIK DURUMLAR ELE ALINDI
Stantlarda misafirlere geleneksel Kıbrıs yemekleri ve içecekleri ikram edildi. Sektörün gelecek 5 yıl içinde farklı konularda izleyeceği durumları ele almak üzere, seminer ve konferansların düzenlendiği WTM’de, firmaların pazarda tanınması ve ülkelerin kendilerini tanıtması açısından önem taşıyor.
THY HOSTESLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Fuarın ilk günü Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar bir araya geldi. Fuarda yer alan Şanlıurfa Göbeklitepe temalı stant fuara ayrı bir renk kattı. İstanbul’dan gelen hostesler Melike Koşar, Nafize Işık, Ceyda Kara Business Class kabinindeki koltuk tanıtımını yaptılar.
TÜRK STANDINDA RESEPSİYON
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımının yapıldığı stant, Türkiye’nin hemen yanında yer aldı. KKTC standını ziyaret eden Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı tarafından karşılandı. T.C. Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Londra’da Türkiye standında bir resepsiyon düzenledi.
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