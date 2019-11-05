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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
05.11.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi

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Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi

Londra’da bu yıl 40’ıncı yılı düzenlenen 2019 Dünya Turizm Fuarı (WTM) Londra’nın Docklands bölgesi Excel fuar alanında dün açıldı. 200 ülkenin katıldığı turizm fuarı yarın akşam saatlerinde sona erecek.

Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye, toplam 783 metrekarelik bir alanda kamu ve özel sektörden 50’nin üzerinde kurum ve şirketle temsil ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 157 metrekare stant alanı içinde modern bir konsept üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6 ilçesi de ayrı ayrı bölümlerden oluşan görsellerle tanıtıldı.

Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi
GELECEK 5 YILLIK DURUMLAR ELE ALINDI
Stantlarda misafirlere geleneksel Kıbrıs yemekleri ve içecekleri ikram edildi. Sektörün gelecek 5 yıl içinde farklı konularda izleyeceği durumları ele almak üzere, seminer ve konferansların düzenlendiği WTM’de, firmaların pazarda tanınması ve ülkelerin kendilerini tanıtması açısından önem taşıyor.

Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi
THY HOSTESLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI
Fuarın ilk günü Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar bir araya geldi. Fuarda yer alan Şanlıurfa Göbeklitepe temalı stant fuara ayrı bir renk kattı. İstanbul’dan gelen hostesler Melike Koşar, Nafize Işık, Ceyda Kara Business Class kabinindeki koltuk tanıtımını yaptılar.

Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi
TÜRK STANDINDA RESEPSİYON
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımının yapıldığı stant, Türkiye’nin hemen yanında yer aldı. KKTC standını ziyaret eden Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı tarafından karşılandı. T.C. Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Londra’da Türkiye standında bir resepsiyon düzenledi.

Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi

Londra’da açılan Dünya Turizm Fuarı’nda Türkiye’ye yoğun ilgi

 

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