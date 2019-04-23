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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
23.04.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatile denk gelen pazartesi günü kutlandı. Birbirinden renkli etkinliklerle adeta şenlik havasında geçen tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu, gösteriler yaptı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Ataşeliği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar müthiş performanslar sergiledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına protokol üyeleri farklı okullarda katıldılar. Türkiye’den gelen, TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın kahramanları program sonunda, çocuklarla bir araya gelerek mini bir tiyatro gösterisi yaptı. Londra ve civarındaki okullardan gelen öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

BÜYÜKELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ
Şehir merkezinde Holborn semtindeki Conway Hall’de düzenlenen kutlamaya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurt Dışı Vatandaşlar Daire Başkanı Adem Günaydın, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Çınar Ergin, eşi Deniz Ergin, Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Londra Konsolosu Buket Kop, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Uzmanı Sibel Beşevli onur konuğu olarak katıldılar.

Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

CUMHURİYET’İN 100 YILI KUTLANACAK
Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükelçi Yalçın yaptığı konuşmasında, “Değerli konuklar, sevgili anne ve babalar, çok kıymetli sevgili çocuklar, hepinizin 23 Nisan Çocuk Bayramızı kutluyorum. Türkiyenin ilk Büyük Millet Meclisi’nin 99 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ankara’da kuruldu. İlk kez 23 Nisan 1920’de Ankara’da kurulan Meclis’e, Türkiye adı veriliyor. Ve böylece Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen süre boyunca hem Kurtuluş Savaşı, hem bütün idare Ankara’dan, bu Meclis’ten yürütülüyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti adını, 23 Nisan’da kurulan TBMM’sinden alıyor. Seneye de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Yurt dışında sizler özellikle anne ve babalar, çocuklarınıza Türk tarihi, Türk dilini ve Türk kültürünü öğretmek, onlara bu kültürü aşılamak zorundasınız ve bunu altı aydır bulunduğum Londra’da gururla görüyorum” dedi. Konuşmaların ardından, etkinliklerde görev alan bütün öğrencilerin katılımıyla ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı seslendirildi.

Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Londra’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

 

 

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