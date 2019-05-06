Londra TSM Korosu'ndan kilisede muhteşem konser
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Türk ve İngiliz kültürüne katkılarından dolayı onurlandırdığı bestekar, ses sanatçısı ve koro şefi Suat Sancar yönetimindeki Londra Türk Sanat Müziği Korosu (Londra TSM), muhteşem konsere imza attı.
LONDRA Regent’s Park yanı başındaki tarihi St. Mark’s Kilisesi’nde düzenlen konsere, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, eşi Şakir Alemdar, Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı, sivil toplum kuruluşları başkanları, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Gecenin sunucusu Gülay Has Deniz, Zeki Müren’in bestelerin yer aldığı ilk bölümde yaptığı konuşmada, “Zeki Müren’in vefat etmeden önce yazdığı son şiiri ‘Elveda’ şarkısının da bestecisi olan Sancar, bu eseri ile Zeki Müren’in mirasının yasal varisi olan Mehmetçik Vakfı’ndan altın plaket, Türk Eğitim Vakfı’ndan ise şilt almıştır” dedi.
İNGİLİZ EŞİ TÜRKÇE ŞARKI SÖYLEDİ
Konuşmanın ardından ‘Yoksun Bu Gece’, ‘Şimdi Uzaklardasın’, ‘Uzun Yıllar Bekledim’, ‘Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin’ ve ‘Rüzgarlara Kapılmış’ adlı eserler seslendirildi. konserin ikinci bölümünde ise 80 ve 90’lı yılların ödüllü şarkıları çalındı. Sancar, söz ve müziği kendisine ait ‘Sen Kal Buralarda’yı ve Yıldırım Gürses’e ait ‘Son Mektup’ adlı eseri solo yaptı. Sancar’ın koro solistlerinden İngiliz eşi Victoria Sancar, ‘Hiç bir Şeyde Gözüm Yok’u söyledi. Koronun en genç solisti Beste Cıkcık ile Ege Kaan Sancar ve Melisa Deniz de dinleyicilerin takdirini kazandı. Büyük ilgi gören gecenin sonunda koro ayakta alkışlandı.
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