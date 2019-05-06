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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
06.05.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Londra TSM Korosu'ndan kilisede muhteşem konser

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Londra TSM Korosu'ndan kilisede muhteşem konser

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Türk ve İngiliz kültürüne katkılarından dolayı onurlandırdığı bestekar, ses sanatçısı ve koro şefi Suat Sancar yönetimindeki Londra Türk Sanat Müziği Korosu (Londra TSM), muhteşem konsere imza attı.

LONDRA Regent’s Park yanı başındaki tarihi St. Mark’s Kilisesi’nde düzenlen konsere, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, eşi Şakir Alemdar, Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı, sivil toplum kuruluşları başkanları, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Gecenin sunucusu Gülay Has Deniz, Zeki Müren’in bestelerin yer aldığı ilk bölümde yaptığı konuşmada, “Zeki Müren’in vefat etmeden önce yazdığı son şiiri ‘Elveda’ şarkısının da bestecisi olan Sancar, bu eseri ile Zeki Müren’in mirasının yasal varisi olan Mehmetçik Vakfı’ndan altın plaket, Türk Eğitim Vakfı’ndan ise şilt almıştır” dedi.

Londra TSM Korosundan kilisede muhteşem konser

İNGİLİZ EŞİ TÜRKÇE ŞARKI SÖYLEDİ
Konuşmanın ardından ‘Yoksun Bu Gece’, ‘Şimdi Uzaklardasın’, ‘Uzun Yıllar Bekledim’, ‘Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin’ ve ‘Rüzgarlara Kapılmış’ adlı eserler seslendirildi. konserin ikinci bölümünde ise 80 ve 90’lı yılların ödüllü şarkıları çalındı. Sancar, söz ve müziği kendisine ait ‘Sen Kal Buralarda’yı ve Yıldırım Gürses’e ait ‘Son Mektup’ adlı eseri solo yaptı. Sancar’ın koro solistlerinden İngiliz eşi Victoria Sancar, ‘Hiç bir Şeyde Gözüm Yok’u söyledi. Koronun en genç solisti Beste Cıkcık ile Ege Kaan Sancar ve Melisa Deniz de dinleyicilerin takdirini kazandı. Büyük ilgi gören gecenin sonunda koro ayakta alkışlandı.

Londra TSM Korosundan kilisede muhteşem konser

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