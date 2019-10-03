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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
03.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Londra Köprüsü’nden bu kez koyunlar geçti

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İngiltere’nin başkenti Londra, bu kez renkli bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Geleneksel olarak gerçekleştirilen koyun geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce koyunun Londra Köprüsü’ndeki renkli geçişi turistlerin de ilgi odağı oldu.

GEÇMİŞTE Londra’ya koyunlarını satmak için gelen ve bu satışlardan kendilerinden vergi talep edilmeyen çiftçilerin anısını canlı tutmak amacıyla pazar günü gerçekleştirilen koyun geçişi büyük ilgi topladı. Londra’nın eski belediye başkanlarından Lord David Wootton, etkinliğin Londra’nın farklı kesimlerinden insanları bir araya getirdiğini ifade ederek, “Her ne kadar Londra Köprüsü’nden koyun almak eski moda görünse de aslında koyunlardan gelen yün çok önemli ve çevre dostu. Gerçi artık birçok modern kullanım var” dedi.

Londra Köprüsü’nden bu kez koyunlar geçti

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