RBB Radyosu salonunda bin kişinin dinlediği okuma akşamında yeni kitabını tanıtan Roberto Saviano, mafyanın artık siyasete ve ekonomiye sızdığını söyledi. Saviano, “Bugün her Avrupa ülkesinin bir vergi cenneti var. Londra kara para aklama merkezi. Fransa’nın vergi cenneti Lüksemburg... Almanya’nın Lichtenstein” dedi.

Memleketi Napoli mafyasını anlattığı Gomorrha kitabıyla mafyanın bir numaralı hedefi olan Roberto Saviano, Berlin’de de sıkı koruma altında yeni kitabından okuma yaptı. Bin kişinin geldiği okuma akşamına Nobel ödüllü yazar Herta Müller de katıldı. Roberto Saviano, yeni kitabı ‘La Paranza dei Bambini’ adlı yeni kitabında Napoli mafyasının fakir ailelerin çocuklarını uyuşturucu satıcısı, kiralık katil olarak nasıl kullandığını anlatıyor.