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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
04.10.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

On yıllardır böylesi görülmedi! Londra’da ırkçılığa karşı büyük protesto

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On yıllardır böylesi görülmedi! Londra’da ırkçılığa karşı büyük protesto

Aşırı sağcı ve ırkçıların on yıllardır görülmeyen bir ölçekte büyüyerek harekete geçtiği İngiltere’de 17 Kasım Cumartesi günü ‘Faşizme ve Irkçılığa karşı Ulusal Birlik Gösterisi’ düzenlenecek. Büyük gösteri için halka katılım çağrıları yapılıyor.

LONDRA’DA Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun en yoğun yaşadığı Enfield ilçesinin meclis üyesi Yasemin Brett, İngiltere’de faşizm, aşırı sağ, ırkçılık, İslamofobi ve Antisemitizm taraftarlarının sayısında büyük artış yaşandığına dikkati çekti.
Enfield Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret eden İstanbul doğumlu Brett, “İngiltere’de faşistler ve ırkçılar on yıllardır görülmeyen bir ölçekte harekete geçiyor. Tüm demokrat insanların güvenliği için bu tehdide karşı birleşmeliyiz” dedi ve Londra’da 17 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ‘Faşizme ve Irkçılığa karşı Ulusal Birlik Gösterisi’ (National Unity Demonstration Against Fascism and Racism) için halka katılma çağrısı yaptı.

HER KESİMDEN DESTEK
6 ekimde Palmers Green bölgesindeki Aksular restoran karşısında saat 13.00’te bildiri dağıtılacağını belirten Brett, halktan da yardım istedi.
Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de yaptığı açıklamada; “Son zamanlardaki devlet kesintilerinden kaynaklı suçlu olarak ilan edilen göçmenlere yönelik ırçılık arttı. Irkçılık daha fazla büyümeden önlenmeli ve en sert tepki verilmelidir. Bu nedenle etkinliği ve mücadeleyi yürekten destekliyoruz” dedi.
Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk adlı sivil toplum örgütü tarafından düzenlenecek olan gösteriye Unite Against Fascism ve Love Music Hate Racism ile çok sayıda göçmen örgütü, sendikalar ve Muhalefetteki İşçi Partisi de destek veriyor.

On yıllardır böylesi görülmedi Londra’da ırkçılığa karşı büyük protesto

 

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