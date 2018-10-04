On yıllardır böylesi görülmedi! Londra’da ırkçılığa karşı büyük protesto
Aşırı sağcı ve ırkçıların on yıllardır görülmeyen bir ölçekte büyüyerek harekete geçtiği İngiltere’de 17 Kasım Cumartesi günü ‘Faşizme ve Irkçılığa karşı Ulusal Birlik Gösterisi’ düzenlenecek. Büyük gösteri için halka katılım çağrıları yapılıyor.
LONDRA’DA Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun en yoğun yaşadığı Enfield ilçesinin meclis üyesi Yasemin Brett, İngiltere’de faşizm, aşırı sağ, ırkçılık, İslamofobi ve Antisemitizm taraftarlarının sayısında büyük artış yaşandığına dikkati çekti.
Enfield Alevi Kültür Merkezi’ni ziyaret eden İstanbul doğumlu Brett, “İngiltere’de faşistler ve ırkçılar on yıllardır görülmeyen bir ölçekte harekete geçiyor. Tüm demokrat insanların güvenliği için bu tehdide karşı birleşmeliyiz” dedi ve Londra’da 17 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek ‘Faşizme ve Irkçılığa karşı Ulusal Birlik Gösterisi’ (National Unity Demonstration Against Fascism and Racism) için halka katılma çağrısı yaptı.
HER KESİMDEN DESTEK
6 ekimde Palmers Green bölgesindeki Aksular restoran karşısında saat 13.00’te bildiri dağıtılacağını belirten Brett, halktan da yardım istedi.
Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil de yaptığı açıklamada; “Son zamanlardaki devlet kesintilerinden kaynaklı suçlu olarak ilan edilen göçmenlere yönelik ırçılık arttı. Irkçılık daha fazla büyümeden önlenmeli ve en sert tepki verilmelidir. Bu nedenle etkinliği ve mücadeleyi yürekten destekliyoruz” dedi.
Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk adlı sivil toplum örgütü tarafından düzenlenecek olan gösteriye Unite Against Fascism ve Love Music Hate Racism ile çok sayıda göçmen örgütü, sendikalar ve Muhalefetteki İşçi Partisi de destek veriyor.
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