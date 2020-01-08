Londra bir çınarını daha kaybetti

BİR süredir kanserle mücadele eden Aysın Yılmaz bu sabah saat 09.00’da tedavi gördüğü North Middlesex University Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Eşi Mehmet Yılmaz’dan alınan bilgiye göre, bir süredir tedavilere yanıt vermeyen Aysın Yılmaz, bu sabah vefat etti. Aysın Yılmaz, 2000 ile 2002 yılları arasında Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Kadınlar Federasyonu’nun da başkanlığını yürüttü.





ULUSLARARASI ÖDÜL SAHİBİ

Uzun yıllar İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği başkanlığı yapan Yılmaz’a, 2006 yılında ‘Social ve Humanitarian Ödülü’ verilmişti. İngiltere merkezli 30 farklı ülkeden 80 bin üyesi bulunan FIWAL tarafından geleneksel olarak verilen başarı ödülünüe 2006 yılında ilk kez bir Türk kadını layık görülmüştü.

İLK KUTLAYAN BLAIR’İN EŞİ OLMUŞTU

Ödülü aldığında Yılmaz’ı ilk kutlayan Başbakan Tony Blair’in eşi Cherie Blair oldu. Yılmaz’a en son İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından ‘2019 Hayat Boyu Başarı Ödülü’ verilmişti. Aslen Kıbrıs kökenli ve Mehmet Yılmaz ile evli olan Aysın Yılmaz, Seden ile Zehra adında iki kız annesiydi. Aysın Yılmaz’ın ne zaman ve nerede toprağa verileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.