Londra artık ‘adres beyanı’ postayla yapılabilecek

YURTDIŞINDA yaşayan vatandaşlara yönelik posta yoluyla adres beyanı uygulamasına bir süre önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından son verildiği ve adres beyanlarının konsolosluk veya başkonsolosluğa bizzat gidilerek yapılmasının gerektiğinin bildirilmesi ardından vatandaşlar bu uygulamanın kendilerine ilave bir külfet getirdiği gerekçesiyle iptalini talep etmişti. Bunun üzerine Başkonsolosluk, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne girişimde bulunup uygulamanın yeniden düzenlenmesini istedi. Talebi yeniden değerlendiren Nüfus Müdürlüğü, hem şahsen başvuruda sorun yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları, hem de posta yoluyla yaptıkları adres beyanlarının kötüye kullanılmasının engellenmesi için bir çözüm getirmiş ve vatandaşların adres beyanlarında ilgili idarelerden temin edeceği adresini gösterir bir belgenin, adres beyan formu ekinde gönderilmesinin uygun olacağını bildirmiştir. BELGESİZ BEYAN İŞLEME KONULAMAYACAK

Bu çerçevede, söz konusu belgeyle birlikte iletildiği takdirde, vatandaşlarımızın adres beyanlarını postayla yapmaları yeniden mümkün hale geldi. Bu belgenin son üç ay içinde alınmış olması ve başvuran kişinin adı/soyadı ve adresini birlikte göstermesi gerekmektedir. İngiltere’de ‘proof of address’ olarak kullanılan fatura, abonelik belgesi, banka dökümü veya NHS kaydı gibi bir belgenin bu amaçla kullanılması mümkündür. Postayla söz konusu belge olmaksızın yapılan beyanlar işleme konulamayacaktır.