Londra 2020’nin en iyi konserlerine hazır

LEMAN SAM& RUBATO: 2 Şubat 2020 (O2 Forum Kentish Town)

18 dilde söylediği şarkıları, doğaya olan tutkusu, hayvan sevgisiyle tanınan Leman Sam, Londra’da ilk kez dört kişilik müzik grubu Rubato ile sahneye çıkacak. Divaa Events Ejder Doğuş tarafından organize edilen konser için kapılar 18.30’da açılacak, konser 19.30 başlayacak. Leman Sam, gecede hayranlarını eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Sezen Aksu ile 14 sene birlikte sahne alan Rubato’da ilk kez Londralı dinleyicileriyle buluşacak. Bilgi için: 07547 417 863 www. ticketmaster.co.uk

OKAY TEMİZ: 5 Şubat 2020 (Jazz Cafe)

Geleneksel Türk müziğini evrensel seslerle harmanlayan müzik tarihimizin yaşayan efsanesi Okay Temiz, Londra’nın en ünlü canlı müzik kulüplerinden Camden’da, The Jazz Cafe’de sahne alacak. İstanbul doğumlu Okay Temiz’in, Anadolu müziğinin ney, zurna, kaval, ud, saz, ve sipsi gibi enstrümanlarıyla dünya müzikleri alanındaki 50 yılı aşkın tecrübesi var.

FAZIL SAY: 2 Mart 2020 Saat 20.30 (Barbican Centre)

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say 16 yıl aradan sonra Londra’nın City bölgesindeki Barbican’da resital verecek. Say’ın 2004 yılında Queen Elizabeth Hall’de verdiği solo konser büyük yankı yaratmıştı. Say’ın, Bach, Mozart, Beethoven, Gershwin ve Stravinsky’nin çalışmalarına yaptığı yorumlar eleştirmenler tarafından büyük övgüler aldı ve üç ECHO Klasik Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

İSTANBUL GIRLS ORKESTRASI: 6 Mart 2020 Saat 19.30 (Prince and Princess Wedding Hall)

Londra’da ilk kez İstanbul Girls Orkestrası’nın dinleyicileriyle buluşacağı gecede müzisyenler, katılımcılar ve güvenlik görevlilerinin tamamı kadın olacak. Mehmet Karakuş yönetiminde Londra’da 17 yıldır faaliyet gösteren Uluslararası Dans ve Müzik Grubu (IDMC), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği gecede, İstanbullu grup beğenilen şarkıları yepyeni yorumlarını müzikseverlerle buluşturuyor. Tamamı kadın müzisyenlerden oluşan grup, yerli ve yabancı şarkıları darbuka, klarnet, keman, kanun gibi sazlarla alaturka tarzda yorumlayacak. İletişim: 07957 396 065

FERHAT GÖÇER: 15 Mart 2020 (O2 Forum Kentish Town)

Ferhat Göçer, Sevda Bloom Event-Organisation tarafından düzenlenen konserde sevenleriyle saat 18.30’da buluşacak. Organizatör Sevda Bloom: “Ferhat Göçer’in Londralı hayranlarının talepleriyle bu konseri düzenleme kararı aldık. Konsere ilgi büyük, Ferhat Göçer hayranları, farklı albümlerinden seçilen şarkılara eşlik edecekler yine unutulmaz bir gece yaşanacak” dedi.

MERHABA- GENCO ERKAL: 29 Mart 2020 (O2 Forum Kentish Town)

Genco Erkal’ın yeni oyunu ‘Merhaba’ Londra’da sanatseverlerle buluşuyor. Tek kişilik oyunların ustası olan ve geçen yıl 60. sanat yılını kutlayan duayen sanatçının kendisinin uyarlayıp yönettiği müzikli oyunu izleyeceğiz. Geceyi düzenleyen Tune-L Events/ Production & Management yöneticisi Arda Almeara Işık, “Genco Erkal’ın 60. yıl özel oyununu getirmekten onur ve şeref duyarım” dedi. Tel: 07946 895 6586. www.ticketmaster.co.uk

MANUŞ BABA: 19 Nisan 2020 (O2 Forum Kentish Town)

Çıkardığı müzik albümleriyle gönülleri fethetmeyi başaran ve gerçek adı Mustafa Özkan olan ‘Manuş Baba’ Londralı hayranlarıyla buluşacak. Manuş Baba, Red Events tarafından düzenlenen gecede seslendireceği parçalarla gençleri coşturacak.

CEM YILMAZ: 10 Mayıs 2020 (Eventim Apollo)

Cem Yılmaz, güncellenmiş yeni stand-up şovu ‘Diamond Elite Platinum Plus’ın 150. performansıyla Londra’daki Eventim Apollo’ya geri dönüyor. Mart 2019’daki dünya turu kapsamında Apollo’da kapalı gişe şovundan sonra bir kez daha Londralıları güldürmeye geliyor. Cem Yılmaz’ın yeni Stand-Up şovu ‘Diamond Elite Platinum Plus’ bilgi için: mostuk@mostproduction.com veya 07944 430 349 numaralı telefonları arayabilirsiniz.