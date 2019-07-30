Löfven sessizliğini bozdu: İsveç’te bağımsız bir yargı var
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap verdi: “İsveç’te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan tweetler’in bir önemi yok!”
AMERİKALI rap’çi ASAP Rocky geçtiğimiz günlerde İsveç’te tutuklanması üzerine Donald Trump, rap’çinin serbest bırakılması için başvuru yapmış ancak İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Trump’a cevap vermemişti.
ASAP Rocky
TRUMP, İSVEÇ’İ ELEŞTİRMİŞTİ
ABD Başkanı Trump ise İsveç hükümetini yargıya müdahale etmediği için eleştirmişti. Sessizliğini bozan Löfven, İsveç basınına yaptığı açıklamada, “İsveç’te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan tweetler’in bir önemi yok. Ayrıca bu konuda Trump ile bir diyalog kurmak gibi nedenim yok” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle