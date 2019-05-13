Liverpool Alman yıldızla ilgileniyor
Premier Lig'de sezonu şampiyon Manchester City'nin ardından ikinci sırada bitiren Liverpool, yaz transfer dönemine hızlı girmeyi planlıyor.
Premier Lig'de son haftaya kadar süren kıyasıya rekabet sonrası şampiyonluğu Manchester City'ye bırakan Liverpool, 2019-2020 transfer sezonu planlarını yapmaya başlamış durumda. The Mirror'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Bayer Leverkusen'in 23 yaşındaki Alman milli oyuncusu Julian Brandt'ı kadrosuna
katmaya hazırlanıyor.
Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ni gidememesi halinde golcü oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca Liverpool'un Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un uzun süredir Alman milli oyuncuya ilgisi olduğu ifade ediliyor.
23 yaşındaki forvetin sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Liverpool'un yanı sıra Brandt ile Alman kulübü Borussia Dortmund'un da ilgilendiği belirtiliyor. 2014 yılında Wolfsburg U-19 takımından Bayer Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, Alman ekibi ile çıktığı 214 maçta 41 gol kaydetti.
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