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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
05.06.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Liderlerden Portsmouth’a ‘Normandiya Çıkarması’

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Liderlerden Portsmouth’a ‘Normandiya Çıkarması’

Dünyayı nazi rejimi tehlikesinden kurtaran ‘Normandiya Çıkarması’ 75’inci yılını tamamladı. Dünya liderleri bu tarihi çıkarmayı anmak için İngiltere’nin Portsmouth kentinde bir araya geldi.

6 Haziran 1944’te Amerikan müttefikleri İngiltere’nin Portsmouth kenti limanından Almanya’nın işgali altındaki Fransa’nın Normandiya kıyısına hareket etti. Alman ordusu, Stalingrad ve Kuzey Afrika’da yenilgiye uğramış olmasına rağmen kıtayı işgal altında tutuyordu. ABD, İngiltere ve müttefikleri 6 bin 939 savaş gemisi, 10 bin 440 savaş uçağı ve 156 bin 115 askerle Normandiya kıyılarına çıkarma yaptı. ‘D-Day’ olarak da anılan ‘Normandiya Çıkarması’ tarihin en kanlı muharebeleri arasına girdi ve binlerce asker burada hayatını kaybetti.

Liderlerden Portsmouth’a ‘Normandiya Çıkarması’

LİDERLER TOPLANDI
‘Normandiya Çıkarması’nı anmak için başta İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Başbakan Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere çok sayıda dünya lideri İngiltere’nin Portsmouth kentinde buluştu.

Liderlerden Portsmouth’a ‘Normandiya Çıkarması’


ABD Başkanı Trump, ‘Normandiya Çıkarması’ için, “Dünyanın savaş zamanında gördüğü en büyük ittifak. 75 yıl önce cesur Amerikalılar ve İngiliz vatanseverler bu adada dünya tarihinin en önemli savaşına doğru yola çıktılar” dedi.

Liderlerden Portsmouth’a ‘Normandiya Çıkarması’


Anma törenlerinin ardından 300 Normandiya gazisi kraliyet donanması ve savaşta kullanılan spitfire hücum uçağı eşliğinde sembolik olarak Normandiya’ya doğru yola çıktı.

Liderlerden Portsmouth’a ‘Normandiya Çıkarması’

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