Borussia, Borussia'ya karşı
Bundesliga'da 8. hafta maçlarında lider Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund ile oynayacak. Bayern Münih ise Bavyera derbisinde Augsburg'a konuk oluyor.
AVRUPA Şampiyonası grup eleme maçları nedeniyle bir hafta ara verilen Bundesliga'da sekizinci hafta maçları cuma, cumartesi ve pazar günü oynanacak. Haftanın açılış maçında Franfurt Leverkusen'i ağırlıyor. Cuma günü Frankfurt'ta oynanacak maçın başlama saati 20.30. Bu maçta Kerem Demirbay'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Kaleci Ramazan ise yedek soyunacak.
Haftanın en ilginç maçı ise Borussia Dortmund ile Borusia Mönchengladbach arasında oynanacak. Dortmund kentindeki maç cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak. Son haftalarda puan kayıpları sonucu 8. sıraya kadar gerileyen Dortmund'un lider karşısında mutlak üç puana ihtiyacı var. Daha önce Gladbach'ı çalıştıran Lucian Favre açısından da ilginç bir maç olacak. Favre'nin eski takımına karşı galip gelip gelmeyeceği merak konusu. Dortmund'un gol silahı İspanyol futbolcu Paco Alcacer'in bu maçta forma giyip giymeyeceği karşılaşma günü netlik kazanacak. Bayern Münih ise bu hafta Augsubrg ile deplasmanda oynayacak. Bayern Münih Bavyera Derbisi'ne ideal kadrosuyla çıkıyor. Maçın başlama saati 15.30.
FREİBURG BERLİN'DE
Haftanın bir diğer önemli maçında RB Leipzig Wolfsburg'u ağırlıyor. Ligde üst sıralarda bulunan iki takım arasındaki karşılaşma cumartesi saat 15.30'da start alacak. Sezonun flaş takımlarından Freiburg ise Berlin'de üç puan peşinde. Ligde dördüncü sırada bulunan Freiburg, ligin yeni takımı Union Berlin'e konuk oluyor. 14 puanlı Freiburg, 17. sırada 4 puana sahip Union karşısında galip gelmenin planlarını yapıyor. Alman milli takımında ilk resmi maçına çıkan Suat Serdar ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke ise haftanın kapanış maçında Hoffenheim'a konuk olacak. Pazar günü saat 18.00'de oynanacak maçta Suat Serdar'ın ilk 11'de forma bulması bekleniyor. Ozan Kabak ise maç kadrosunda yer alıyor.
8. hafta maç programı şöyle:
CUMA
Frankfurt - Leverkusen (20.30)
CUMARTESİ
RB Leipzig - Wolfsburg (15.30)
W. Bremen - Hertha Berlin (15.30)
Düsseldorf - Mainz (15.30)
Augsburg - B. Münih (15.30)
Union Berlin - Freiburg (15.30)
Dortmund - Mönchengladbach (18.30)
PAZAR
Köln - Paderborn (15.30)
Hoffenheim - Schalke (18.00)
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