Lider Dortmund, Union Berlin deplasmanında
Bundesliga’da sezonun açılış maçında Gladbach, ligin formda takımlarından RB Leipzig’i ağırlıyor. İki takım arasındaki karşılaşma cuma günü saat 20.30’da başlıyor. RB Leipzig ilk iki maçta galip gelip altı puan alırken, Gladbach’ın dört puanı var.
LİDER Dortmund ligin yeni ekibi Union Berlin’e konuk oluyor. Bayern Münih ise sahasında ligin son sırasında yer alan Mainz’ı misafir ediyor. Bayern’de Coutinho ilk kez Münih Allianz Arena’da seyirci ile buluşacak. Üçüncü haftada pazar günü iki karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanışını ise Frankfurt ile Düsseldorf yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 18.00.
BUNDESLIGA’DA HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
CUMA
Gladbach-RB Leipzig (20.30)
CUMARTESİ
Bayern Münih-Mainz (15.30)
B. Leverkusen-Hoffenheim (15.30)
Wolfsburg-Paderborn (15.30)
Freiburg-Köln (15.30)
Schalke-Hertha (15.30)
Union Berlin-Dortmund (18.30)
PAZAR
W. Bremen-Augsburg (15.30)
Frankfurt-Düsseldorf (18.00)
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