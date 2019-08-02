Liberty Global, 18.4 milyar Euro’ya Vodafone’un
Vodafone, çok uluslu telekominükasyon firması Liberty Global’in Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya’daki operasyonlarını 18.4 milyar Euro’ya satın aldı.
VODAFONE, gerçekleştirdiğği satın alma ile kablo ve fiber ağında 54 milyon müşteriye ulaşırken, yeni nesil teknolojilerde 124 milyon aboneye ulaştı. Dev satın almanın ardından açıklama yapan Vodafone CEO’su Nick Read, şunları söyledi: “Liberty’nin Almanya, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki şirketlerini satın alarak Avrupa’da öncü bir şirket olmayı başardık. Sadece şirketimizi yeniden şekillendirmedik. Aynı zamanda bölgede gelecek jenerasyonun en büyük ‘gigabit’ altyapısına sahip kuruluş haline geldik. Şimdi milyonlarca müşteri için dijital topluluğu yaratabileceğiz.”
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