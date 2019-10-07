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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: ABACA
07.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Lezbiyen ve bekarların tıbbi yöntemle çocuk sahibi olma yasa tasarısı protesto edildi

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Lezbiyen ve bekarların tıbbi yöntemle çocuk sahibi olma yasa tasarısı protesto edildi

Paris’te binlerce kişi, eş cinsel ve bekar kadınların tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.

BİRÇOK derneğin çağrısıyla Paris’teki Edmond-Rostand Meydanı’nda toplanan eylemciler, Montparnasse Garı’na kadar yürüdü. Göstericiler, hükümetin hazırladığı eş cinsel ve bekar kadınlara tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısına tepki gösterdi. Eyleme merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nden bazı milletvekilleri ve avukatlar destek verdi.

Lezbiyen ve bekarların tıbbi yöntemle çocuk sahibi olma yasa tasarısı protesto edildi

BİRKAÇ AY İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yasa tasarısına karşı sloganların atıldığı gösteriye polise göre 42 bin, organizatörlere göre ise 600 bin kişi katıldı. Organizatörler, yasa tasarını protesto etmek için gelecek haftalarda yeniden eylem çağrısı yaptı. Ulusal Meclis, söz konusu yasa tasarısını onaylamıştı ancak yürürlüğe girmesi için tekrar oylanması gerekiyor. Hükümet, tasarının birkaç ay içerisinde yürürlüğe girmesini istiyor.

MACRON’UN VAADİ
Tasarıya göre eş cinsel ve bekar kadınlar tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olabilecek ve bununla ilgili masraflar da devlet tarafından karşılanacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde konuyla ilgili bir vaatte bulunmuştu.

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