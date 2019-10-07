Lezbiyen ve bekarların tıbbi yöntemle çocuk sahibi olma yasa tasarısı protesto edildi
Paris’te binlerce kişi, eş cinsel ve bekar kadınların tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısını protesto etti.
BİRÇOK derneğin çağrısıyla Paris’teki Edmond-Rostand Meydanı’nda toplanan eylemciler, Montparnasse Garı’na kadar yürüdü. Göstericiler, hükümetin hazırladığı eş cinsel ve bekar kadınlara tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olmasına izin veren yasa tasarısına tepki gösterdi. Eyleme merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nden bazı milletvekilleri ve avukatlar destek verdi.
BİRKAÇ AY İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Yasa tasarısına karşı sloganların atıldığı gösteriye polise göre 42 bin, organizatörlere göre ise 600 bin kişi katıldı. Organizatörler, yasa tasarını protesto etmek için gelecek haftalarda yeniden eylem çağrısı yaptı. Ulusal Meclis, söz konusu yasa tasarısını onaylamıştı ancak yürürlüğe girmesi için tekrar oylanması gerekiyor. Hükümet, tasarının birkaç ay içerisinde yürürlüğe girmesini istiyor.
MACRON’UN VAADİ
Tasarıya göre eş cinsel ve bekar kadınlar tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olabilecek ve bununla ilgili masraflar da devlet tarafından karşılanacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası döneminde konuyla ilgili bir vaatte bulunmuştu.
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