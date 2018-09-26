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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
26.09.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Le Pen’in partisine ‘hayali danışman’ cezası

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Le Pen’in partisine ‘hayali danışman’ cezası

Fransız yargısı, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik Partisi’ne (RN), parti çalışanlarının maaşını yasa dışı yollarla Avrupa Parlamentosu’na (AP) ödettiği gerekçesiyle, 1 milyon euro ceza verilmesini kararlaştırdı.

PARİS Mahkemesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi RN’ye hazine yardımının kesilmesi ile ilgili davada kararını açıkladı. Haziran ayında parti hesaplarındaki 2 milyon euroya el koyma kararı veren mahkeme, yapılan itiraz sonucu el konulacak miktarda yüzde 50 indirime giderek 1 milyon euroya el konulmasına hükmetti.

Karara göre parti, 2009-2017 yılları arasında parti çalışanlarını AP’de danışman veya güvenlik görevlisi gibi göstererek haksız kazanç elde etti ve AP fonlarını yasa dışı yollarla kullandı.

PARTİ İTİRAZ EDECEK
Parti yöneticileri, kararın iptal edilmesi için itiraz edeceklerini açıkladı. Mahkemenin el koyma kararına tepki gösteren Marine Le Pen, hazine yardımına el konularak partisinin yükselişine karşı duramayan çevrelerce ekonomik darbe yapıldığı, partisinin siyasi bir katliama maruz kaldığı ve baskılarla iktidarlarının engellendiği yorumunda bulunmuştu.
Le Pen’in başkanlığını yaptığı parti, 2009-2017 yılları arasında AP’de hayali istihdam uygulamakla suçlanmış, AP tarafından yapılan incelemede parti çalışanı olan dokuz ‘danışmana’ 7 milyon euro civarında haksız ödeme yapıldığı belirlenmişti.

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