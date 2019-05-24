Le Pen’e 300 bin Euro’luk AP borcu
Fransa’da sahte asistan göstererek maaş ödemesi alan aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in, aldığı 300 bin Euro’yu Avrupa Parlamentosuna (AP) geri ödemesi isteniyor.
İADE talebi üzerine temyize giden Le Pen’e Avrupa adaletinden de ret gelince, aşırı sağcı lider kesin olarak parayı ödemeye mahkûm edildi. 300 bin Euro’yu geri ödemesi istenen Marine Le Pen’in temyizde de lehine kanıt getirememesi üzerine borcu kesinleşti.
Aldığı asistan maaşının 300 bin Euro’sunu iade etmek zorunda olan aşırı sağcı lider, sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saçma bulduğunu ifade etti. Le Pen, kanıtları sunduğunu fakat Avrupa adaletinin incelemediğini, hak ihlali olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacağını açıkladı.
Söz konusu asistanın ise devam eden AP seçimlerinde aday listesinde 10. sırada yer aldığı öğrenildi.
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