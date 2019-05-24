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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: dpa
24.05.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Le Pen’e 300 bin Euro’luk AP borcu

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Le Pen’e 300 bin Euro’luk AP borcu

Fransa’da sahte asistan göstererek maaş ödemesi alan aşırı sağcı lider Marine Le Pen’in, aldığı 300 bin Euro’yu Avrupa Parlamentosuna (AP) geri ödemesi isteniyor.

İADE talebi üzerine temyize giden Le Pen’e Avrupa adaletinden de ret gelince, aşırı sağcı lider kesin olarak parayı ödemeye mahkûm edildi. 300 bin Euro’yu geri ödemesi istenen Marine Le Pen’in temyizde de lehine kanıt getirememesi üzerine borcu kesinleşti.
Aldığı asistan maaşının 300 bin Euro’sunu iade etmek zorunda olan aşırı sağcı lider, sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saçma bulduğunu ifade etti. Le Pen, kanıtları sunduğunu fakat Avrupa adaletinin incelemediğini, hak ihlali olduğunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda bulunacağını açıkladı.
Söz konusu asistanın ise devam eden AP seçimlerinde aday listesinde 10. sırada yer aldığı öğrenildi.

 

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