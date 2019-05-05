Laschet: Aşırı sağcılar Avrupa için tehdit
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 96 milletvekiliyle AP’ye en çok milletvekili gönderecek olan Almanya’da seçmenler 26 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Almanya dahil birçok ülkede aşırı sağcılar ve sağ popülistlerin AP’ye güçlü girmesi bekleniyor.
ALMANYA’da seçimlere üç hafta kala CDU’nun önemli isimlerinden ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Projesi için ciddi tehdit oluşturdukları uyarısı yaptı. CDU KRV Eyalet Teşkilatı’nın Düsseldorf’ta düzenlediği parti genel kurulunda konuşan Laschet, aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin son 40 yılda hiç olmadıkları kadar güçlü olduklarına işaret etti: “40 yıldan beri ilk kez Avrupa Projesi aşırı sağ ve sağ popülistlerden dolayı tehlikededir. İşler ters giderse tüm Avrupa Projesi riske girer. Almanya, Avusturya ve İtalya’daki sağ popülistler, Avrupa Parlamentosu’na güçlü girmemeli. Aksi durumda merkez partilerin kurduğu koalisyonlar da tehlike altına girer.”
SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
Sosyal medya üzerinden paylaşılacak yalan haber ve bilgilerin de AP seçimlerinin sonucunu etkilemesinden endişe duyuluyor. Özellikle Facebook üzerinden yapılan paylaşımların seçmenin oy kullanmasında etkili olabileceği belirtiliyor. Facebook üzerindeki yanlış bilgilerin paylaşımlarının önlenmesinin diğer sosyal medya hesapları Instegram ve Twitter’a göre daha zor olduğu da belirtiliyor. Facebook, seçmenin oy kullanırken tercihini etkileyebilecek yalan ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için bir takım tedbirler alacak. Almanya’da Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi ile bu konuda iş birliği yapacak.
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