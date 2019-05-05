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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
05.05.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Laschet: Aşırı sağcılar Avrupa için tehdit

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Laschet: Aşırı sağcılar Avrupa için tehdit

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 96 milletvekiliyle AP’ye en çok milletvekili gönderecek olan Almanya’da seçmenler 26 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Almanya dahil birçok ülkede aşırı sağcılar ve sağ popülistlerin AP’ye güçlü girmesi bekleniyor.

ALMANYA’da seçimlere üç hafta kala CDU’nun önemli isimlerinden ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet, aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Projesi için ciddi tehdit oluşturdukları uyarısı yaptı. CDU KRV Eyalet Teşkilatı’nın Düsseldorf’ta düzenlediği parti genel kurulunda konuşan Laschet, aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin son 40 yılda hiç olmadıkları kadar güçlü olduklarına işaret etti: “40 yıldan beri ilk kez Avrupa Projesi aşırı sağ ve sağ popülistlerden dolayı tehlikededir. İşler ters giderse tüm Avrupa Projesi riske girer. Almanya, Avusturya ve İtalya’daki sağ popülistler, Avrupa Parlamentosu’na güçlü girmemeli. Aksi durumda merkez partilerin kurduğu koalisyonlar da tehlike altına girer.”

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
Sosyal medya üzerinden paylaşılacak yalan haber ve bilgilerin de AP seçimlerinin sonucunu etkilemesinden endişe duyuluyor. Özellikle Facebook üzerinden yapılan paylaşımların seçmenin oy kullanmasında etkili olabileceği belirtiliyor. Facebook üzerindeki yanlış bilgilerin paylaşımlarının önlenmesinin diğer sosyal medya hesapları Instegram ve Twitter’a göre daha zor olduğu da belirtiliyor. Facebook, seçmenin oy kullanırken tercihini etkileyebilecek yalan ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için bir takım tedbirler alacak. Almanya’da Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi ile bu konuda iş birliği yapacak.

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