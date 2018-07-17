Lara Melda, Royal Albert Hall’de çaldı
Londra’da yaşayan piyanist Lara Melda, BBC Genç Müzisyenler Festivali’nde (BBC Young Musician) Fransız besteci Saint Saens’ın ünlü eseri Carnival of the Animals’ı (Hayvanlar Karnavalı) seslendirerek büyük beğeni topladı.
LONDRA’daki tarihi konser salonlarından Royal Albert Hall’de bu yıl 40’ıncısı düzenlenen BBC Genç Müzisyenler (BBC Young Musician) gecesine BBC senfoni orkestrası ve BBC senfoni korosu da katıldı.
2010 yılında 16 yaşındayken Saint-Saens Piyano Konçertosu No.2 adlı eseri icra ederek ‘BBC Genç Müzisyenler’ yarışmasında birincilik kazanan Lara Melda, ayrıca Kadir Has Üniversitesi tarafından ‘Umut Veren Genç Sanatçı’ ödülüne de layık görülmüştü.
Genç yaşta tanıştığı piyano ile harikalar yaratan Lara Melda, uluslararası otoriteler tarafından geleceğin piyanistleri arasında gösteriliyor.
SENEYE ALBÜM ÇIKARIYOR
Lara Melda açıklamasında, 2019’da çıkaracağı albümün heyecanla hazırlıklarını sürdürdüğünü ve ünlü piyanist Alfred Brendel’la birlikte çalışmalar yaptığını ayrıca 3 Aralık’ta Wigmore Hall’da vereceği konserine klasik müzik severlerini beklediğini söyledi.
Londra merkezindeki ünlü konser salonu Royal Albert Hall, 1961’den beri her yıl düzenlenen ‘Proms’ konserleri ile bilinir. Sanatların buluşma yeri olan bu görkemli mekanda 1976 yılında Zeki Müren’den sonra 2007 yılında da sahne alan ikinci Türk sanatçı Sezen Aksu olmuştu.
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