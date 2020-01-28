Lambrecht: ‘Ölümle tehdit ifade özgürlüğüne girmez’

ALMANYA Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD), aşırı sağa ve internette nefret suçlarına karşı bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, Facebook, Instagram gibi sosyal medyadan ağır hakaret veya ölüm tehdidi gibi paylaşımları hemen Asayiş Şubesi’ne (BKA) bildirmelerini şart koşuyor. BKA ise paylaşımların suç teşkil edip etmediğini incelemekle görevli olacak ve suça giren paylaşımları soruşturma yürütülmesi için yetkili savcılığa havale edecek. Sosyal medya platformları gerekli durumlarda savcılığın soruşturma yürütebilmesi için kişinin şifresini de vermekle yükümlü olacak. Adalet Bakanı Lambrecht, şifrenin, ölüm tehdidi gibi ağır suçlarda ve hakim kararıyla verilmesinden yana olduğunu, aksi takdirde veri koruma yasası gereği gizliliğine dokunulmayacağını vurguladı.

‘ELEŞTİRİYİ ANLAMIYORUM’

Mevcut yasaya rağmen suçların azalmadığını belirten Sol Parti yetkilileri ise yeni yasa tasarısını kontrolcü devlete doğru bir adım olarak nitelendirdi. Berlin’de görev yapan Yabancı Gazeteciler Cemiyeti’nin (VAP) toplantısında konuşan Lambrecht, böyle bir eleştiriyi hiç anlamadığını söyledi: “Bir kişi internette bir başkası için ‘Seni öldürürüm’ diye yazıyorsa, bu çok açık bir ölüm tehdidi. Facebook bunu Federal Asayiş Şubesi’ne bildirmek zorunda. Asayiş Şubesi suç tespitinde yetkili savcılığa havale edecek. Burada söz konusu olan, demokrasi ve ifade özgürlüğünün savunulması ve korunması. Hukuk devleti olarak bunu yapmak zorundayız. İnsanları ölümle tehdit etmek ifade özgürlüğüne giremez. Bu bir suç olayı. Başka insanlara derin hakaret, halkı kışkırtmak ifade özgürlüğüne giremez. Burada söz konusu olan kontrolcü bir devlet değil, ifade özgürlüğünde sınırların net biçimde belirlenmesi. Bu ülkede hava değişti. ‘Bunu söyleyebilmeliyim’ savunmasıyla sınırlar aşılıyor. Parlamentoda tartışma kültürü sertleşti. Bizim burada çok net tavır koymamız lazım. Bu gelişen süreç böyle devam edemez. Biz, sözlerin eyleme dönüştüğünü görüyoruz. Ben buna karşı net sınırlar koymak istiyorum.”