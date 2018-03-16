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La Mafia’da İtalyanların istediği oldu

AA
16.03.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

Avrupa Adalet Divanı, İspanya’da ‘La Mafia’ adıyla faaliyet gösteren restoran zincirinin isim haklarını korumak için yaptığı başvuruyu ‘ahlaki olmadığı’ gerekçesiyle reddetti.

LÜKSEMBURG’daki mahkeme, İspanya’daki bir restoran zincirine ‘La Mafia’ (mafya) adı verilmesi aleyhindeki karara yönelik itirazı reddetti.
İtalyan yemekleri servis eden La Mafia restoranı, 2000 yılında açılmasının ardından büyük ilgi görmüş ve 40 şubeli bir restoran zincirine dönüşmüştü. Ancak restoran zincirinin ismi ve dekorasyonda kullanılan mafya temalı ürünler İtalyanları kızdırdı.
İtalyan mutfağının imajına zarar verdiği ve mafyayı sevimli gösterdiği şikayetleri üzerine, Avrupa Birliği’nin markalardan sorumlu Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), restoran zincirinin isminin değiştirilmesi gerektiğine karar vermişti.
İspanyol marka ise söz konusu kararı Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.
Mahkeme, İtalyanlardan yana karar alarak, söz konusu markanın ‘mafyanın küresel imajına olumlu katkı yaptığı’ ve ‘temel AB değerlerine ciddi zarar verdiği’ gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

SAVUNMA, MAHKEMEYİ İKNA ETMEDİ
İspanyol firmanın, restoranın dünyaca ünlü ‘Baba’ (The Godfather) filmine atıfta bulunduğu yönündeki savunması, Avrupa Mahkemesini tatmin etmedi.
Mahkeme, restoranın “Mafya masaya oturuyor” (La Mafia se sienta a la mesa) sloganının da yasal koruma altına alınamayacağına hükmederek, sloganın “haraç, yolsuzluk ve cinayet” ile bilinen bir yapılanmayı övdüğü yargısına vardı.
Restoranın Halkla İlişkiler Müdürü Pablo Martinez, 2013’te İtalya’dan gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada “Bu ismi biz yaratmadık, onu sadece kullanıyoruz. Kriz zamanında bile büyümeye devam ediyoruz. İncinen İtalyanlardan özür diliyoruz ama amacımız onları kırmak değil” demişti.
Mahkemenin söz konusu kararı restoranın sloganı kullanamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak, markayı yasal korumadan mahrum ediyor.

Etiketler: mafya , La Mafia , Avrupa Adalet Divanı , İtalyan , avrupadan haberler , The Godfather
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