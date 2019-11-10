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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar
10.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

‘Kybele Dostluk Ödülleri’ sahiplerini buldu

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‘Kybele Dostluk Ödülleri’ sahiplerini buldu

Türk-Alman Dostluk Federasyonu (DTF) tarafından verilen ‘Kybele Dostluk Ödülleri’ sahiplerini buldu. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Onur Ödülü’ alırken, ‘Ekonomi’ dalında Audi, ‘Spor’ dalında Münih Türkgücü, ‘Siyaset’ dalında ise Yeşiller eski milletvekili Özcan Mutlu ödüle layık görüldü.

ALMANYA eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un da katıldığı Berlin’deki törende, Eyalet Başbakanı Michael Müller ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki kent arasındaki 30 yıllık kardeşliği daha da canlandıracaklarını vurguladı. Duvarın yıkılmasının ve Berlin-İstanbul kardeş kent anlaşmasının 30’uncu yıl dönümü olduğunu belirten İmamoğlu, “30 yıl önce bu kardeşlik imzasını atanlara teşekkür ediyorum. Bu 30 yıllık kardeşliğin bundan sonra çok daha hararetli ve etkili bir kardeşliğe dönüşeceğini müjdelemek istiyorum. İletişim düzeyi yüksek ve faydalı bir dönemi İstanbul ve Berlin’e beraber yaşatacağız. Alman-Türk dostluğuna hayatım boyunca hizmet edeceğimi burada duyurmak istiyorum” dedi. İmamoğlu, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff’u ‘Türk-Alman dostluğunun simgesi’ olarak niteledi. 1961’de dedesinin iki kardeşinin Stutgart’a geldiğini ve Mercedes fabrikasında çalıştıklarını anlatan İmamoğlu, onların aldıkları iş disiplininin kendilerine de yansıdığını söyledi.

‘Kybele Dostluk Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘BÜYÜK BİR ÖDÜL’
Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, ‘Kybele Dostluk Ödülleri’nin Berlin ve İstanbul’un kardeşliği için büyük bir ödül olduğunu vurguladı. 30 yıl önce kardeş kent imzası atılırken Berlin’de duvarın öte yakasında on binlerce insanın özgürlük için sokaklara döküldüğünü anlatan Müller, “Demokrasi, özgürlük kendiliğinden gelmiyor. Bunun için mücadele etmek gerekiyor” dedi.
DTF Genel Başkanı Cihan Sendan, 15 yıldır verdikleri ödüllerin iki ülke arasındaki dostluğa katkısına işaret etti. Törende, ‘Ekonomi’ dalında ödüle layık görülen Audi’nin ödülünü, Yönetim Kurulu Üyesi Bernd Martens, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’den alırken, ‘Spor’ dalında ödülü Münih Türkgücü Başkanı Taşkın Akkay aldı.
‘Siyaset’ ödülüne ise Yeşillerli eski milletvekili Özcan Mutlu layık görüldü.

 

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