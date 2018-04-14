Kuzey Bavyera DİTİB'e yeni yönetim
Diyanet işleri Türk İslam Birliği Kuzey Bavyera Bölgesi'nin yeni başkanlığına Nürnberg Eyüp Sultan Camisi'nin Başkanı Hasan Aslan getirildi.
DİYANET işleri Türk İslam Birliği ( DİTİB ) Kuzey Bavyera Bölgesi, Olağan Genel Kurulunda yapılan oylamada, DİTİB Nürnberg Eyüp Sultan Camii Başkanı Hasan Aslan, yeni Kuzey Bavyera DİTİB bölge başkanı oldu. İdare heyetine giren Recep Çalık, Melek Göktaş, Talha Doğan, Cemil Kimyacıoğlu, Emre Yılmaz ,Kemal Sapkaya ve Uğur Cankurt , Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’e bir nezaket ziyaretinde bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Başkonsolos Kül, yeni idare heyetini kutlayarak onlara başarılar diledi.
Kuzey Bavyera DİTİB Bölge Başkanı Hasan Aslan (soldan üçüncü) ile idare heyeti, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ü (soldan dördüncü) makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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