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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
06.08.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Kuyumcunun imdadına kuaför komşusu yetişti

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Kuyumcunun imdadına kuaför komşusu yetişti

Londra’nın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinde 3 motosikletle kuyumcuyu soymaya gelen 4 kasklı soyguncu, motosikletlerinden inerek ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarına vurmaya başladı. Olayı fark eden yan dükkandaki kuaför, dükkanının önündeki levhayı soygunculara fırlattı.

GÜVENLİK kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların kaldırıma çıktığı, birinin motosikletle kuyumcunun kapısından içeri girmeye çalıştığı ve başarısız olduğu görüldü. Ardından ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarını kırmaya başlayan soygunculara, yan dükkandaki kuaför, restoran levhasını atarak karşılık verdi. Levhanın kendisine fırlatılmasına öfkelenen soyguncu, kuaför dükkanının da camına çekiçle vurarak camı kırdı.

Kuyumcunun imdadına kuaför komşusu yetişti

MİNİBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR
Daha sonra bir başka vatandaş, minibüsle kaldırıma girerek soyguncuları def etmeye çalıştı, ancak soygunculardan biri minibüsün de ön camını kırdı. Sonrasında, soyguncular, kapıdan girmeye çalıştıkları motosikleti de geride bırakarak olay yerinden kaçtı. Yerel medya, soyguncu çetesinin lideri Calvin Brown’un (19) gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ayrıca, Brown’un daha önce 5 kez soygundan hapis yattığı belirtildi.

Kuyumcunun imdadına kuaför komşusu yetişti

 

 

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