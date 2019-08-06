Kuyumcunun imdadına kuaför komşusu yetişti
Londra’nın kuzeydoğusundaki Essex bölgesinde 3 motosikletle kuyumcuyu soymaya gelen 4 kasklı soyguncu, motosikletlerinden inerek ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarına vurmaya başladı. Olayı fark eden yan dükkandaki kuaför, dükkanının önündeki levhayı soygunculara fırlattı.
GÜVENLİK kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların kaldırıma çıktığı, birinin motosikletle kuyumcunun kapısından içeri girmeye çalıştığı ve başarısız olduğu görüldü. Ardından ellerindeki çekiçlerle kuyumcunun camlarını kırmaya başlayan soygunculara, yan dükkandaki kuaför, restoran levhasını atarak karşılık verdi. Levhanın kendisine fırlatılmasına öfkelenen soyguncu, kuaför dükkanının da camına çekiçle vurarak camı kırdı.
MİNİBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR
Daha sonra bir başka vatandaş, minibüsle kaldırıma girerek soyguncuları def etmeye çalıştı, ancak soygunculardan biri minibüsün de ön camını kırdı. Sonrasında, soyguncular, kapıdan girmeye çalıştıkları motosikleti de geride bırakarak olay yerinden kaçtı. Yerel medya, soyguncu çetesinin lideri Calvin Brown’un (19) gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Ayrıca, Brown’un daha önce 5 kez soygundan hapis yattığı belirtildi.
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