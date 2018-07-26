Kutsal Topraklar öncesi bilgilendirme semineri
Almanya’dan bu yıl Hacca gidecek olan hacı adaylarının kafile başkan ve grup görevlileri için DİTİB’in Köln’deki genel merkezinde bir bilgilendirme semineri düzenlendi.
KURAN okunmasıyla başlayan seminerde konuşan DİTİB Genel Başkanvekili Ahmet Dilek, hac vazifesinin önemli bir görev ve büyük bir nimet olduğunu belirterek “Hac, görevini hakkıyla yapmaya çalışan kimse dertten, tasadan, kederden uzak, hayır dualarıyla bereketli bir ömür geçirir. Onun için bu yolculuk, olağanüstüdür” dedi.
3 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR
Hac ibadetinin DİTİB’in en önemli hizmet alanlarından biri olduğuna işaret eden Dilek, “Hac, olağanüstülüklerle dolu bir yolculuktur ve bizler, bu önemli yolculuğunun refakatçilerileriyiz. Hacı adayı için olduğu kadar teşkilatımız açısından da çok büyük bir anlamı var. Direkt insanımızın yüreğine dokunma fırsatı bulduğumuz önemli bir hizmettir hac. Hacı adaylarına hac ibadetini anlatacak, tatbik ettirecek kişiler olarak önemli görevler üstleniyorsunuz. Allah niyetinizi kabul eylesin” diye konuştu.
DİTİB organizasyonuyla Almanya’dan kutsal topraklara yolculuk 3 Ağustos’ta başlayacak. Dönüşler ise 31 Ağustos’tan itibaren gerçekleşecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle