‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’
Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, bu ayın başında saldırıya uğrayan Süryani Ortodoks cemaatine ait Chorweiler semtindeki St. Simon Zaite Kilisesi’ni ziyaret etti.
Kilisenin daha önce de iki kez saldırıya uğradığını belirten Erciyes, bu saldırıların faillerinin bulunması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Kilise Derneği Başkanı Süleyman İnal’a geçmiş olsun dileğinde bulunan Erciyes, şöyle konuştu: “Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbirisi, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sorumluların bulunmasını istiyoruz. İlgili Alman makamları nezdinde de bunu takip edeceğiz. Kilise olsun, sinagog olsun, cami olsun kutsal mabetlerin dokunulmazlığı vardır ve hiçbir şekilde saldırılara maruz kalmamalıdır. İnsanlar hiçbir endişeye kapılmadan, rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmelidirler.”
‘ASLA KABUL ETMİYORUZ’
Üyelerinin çoğu Mardinli ve Adıyamanlı olan kilisenin yetkililerinden Joseph Hanna, 30 yıldır ülkedeki tüm toplumlarla ve dinlerle barış içinde yaşadıklarını ifade ederek Başkonsolos Erciyes’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hanna, “Biz Süryani toplumu olarak saldırganları nefretle lanetliyoruz. İster cami, ister cemevi, ister kilise olsun, neresi olursa olsun biz bu saldırılara karşıyız, biz bu saldırıları asla kabul etmiyoruz” dedi.
‘KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR’
Süryaniler olarak hiç kimseye zarar vermediklerini ve herkesle barış içinde yaşamak istediklerini kaydeden Hanna, “Bunu yapan kişiler bizi kışkırtmak istiyor, diğer dinlerle bizi karşı karşıya getirmek istiyor ki, biz başkasından şüphe duyalım. Ama biz elimizde kanıt olmadığı için şu an kimseyi itham etmiyoruz” dedi.
Köln’de 3 Nisan gecesi saldırı düzenlenen kilisenin camları kırılmış, kapısı hasar görmüş ve duvarlarında maddi hasar oluşmuştu.
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