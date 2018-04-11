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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.04.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’

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‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’

Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, bu ayın başında saldırıya uğrayan Süryani Ortodoks cemaatine ait Chorweiler semtindeki St. Simon Zaite Kilisesi’ni ziyaret etti.

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  • ‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’
  • ‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’
  • ‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’
  • ‘Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbiri kabul edilemez’
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kilisenin daha önce de iki kez saldırıya uğradığını belirten Erciyes, bu saldırıların faillerinin bulunması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Kilise Derneği Başkanı Süleyman İnal’a geçmiş olsun dileğinde bulunan Erciyes, şöyle konuştu: “Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiçbirisi, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sorumluların bulunmasını istiyoruz. İlgili Alman makamları nezdinde de bunu takip edeceğiz. Kilise olsun, sinagog olsun, cami olsun kutsal mabetlerin dokunulmazlığı vardır ve hiçbir şekilde saldırılara maruz kalmamalıdır. İnsanlar hiçbir endişeye kapılmadan, rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmelidirler.”

‘ASLA KABUL ETMİYORUZ’
Üyelerinin çoğu Mardinli ve Adıyamanlı olan kilisenin yetkililerinden Joseph Hanna, 30 yıldır ülkedeki tüm toplumlarla ve dinlerle barış içinde yaşadıklarını ifade ederek Başkonsolos Erciyes’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hanna, “Biz Süryani toplumu olarak saldırganları nefretle lanetliyoruz. İster cami, ister cemevi, ister kilise olsun, neresi olursa olsun biz bu saldırılara karşıyız, biz bu saldırıları asla kabul etmiyoruz” dedi.

‘KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR’
Süryaniler olarak hiç kimseye zarar vermediklerini ve herkesle barış içinde yaşamak istediklerini kaydeden Hanna, “Bunu yapan kişiler bizi kışkırtmak istiyor, diğer dinlerle bizi karşı karşıya getirmek istiyor ki, biz başkasından şüphe duyalım. Ama biz elimizde kanıt olmadığı için şu an kimseyi itham etmiyoruz” dedi.
Köln’de 3 Nisan gecesi saldırı düzenlenen kilisenin camları kırılmış, kapısı hasar görmüş ve duvarlarında maddi hasar oluşmuştu.

 

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