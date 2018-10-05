Kuşadası - Marl kardeşliği 20 yaşında
Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile Almanya’nın Ruhr Bölgesindeki Marl kentinin kardeşliği 20’nci yılına ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kardeşler karşılıklı ziyaretler yapıp çeşitli temaslarda bulundu.
ALMANYA’nın Ruhr Bölgesindeki Marl kenti ile Aydın’ın Kuşadası ilçesi kardeşliğin 20’nci yılında verimli bir geçmişe imza attı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kuşadası ve Marl belediyeleri karşılıklı ziyaretlerde bulundu. Bu hafta Kuşadası Belediyesinden altı kişilik bir heyet Marl’a gelerek kentin yıllık halk şenliğine katıldı, kentte çeşitli temaslarda bulundu.
ÖNYARGIYI ORTADAN KALDIRIYORUZ
Kuşadası Belediye Başkan yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, 20 yıl önce başlayan kardeş şehir işbirliği kapsamında birçok alanda verimli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bunların başında öğrenci değişiminin geldiğini bildiren Şerifoğlu, Marl’dan her yıl beş öğrencinin Kuşadasında staj yaptığını, Türkiye’den de öğrencilerin Marl’a geldiklerini söyledi. Her iki kentten gençlerin buluşmalarını sağlayıp önyargıların ortadan kaldırılmasına katkıda yaptıklarına dikkati çeken Şerifoğlu, bu işbirliğinin bir turizm kenti olan Kuşadası’nın tanıtımı için de önemli olduğunu kaydetti.
ÇİN’E KARŞI 111 ORTAKLI KUŞAKK
Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Kuşakk) temsilcileri de Marl’a gelen heyet arasında yer aldı. Kuşakk Başkanı Şerife Atınç, kooperatifin ucuz Çin ürünlerine karşı el işi ve yerli hediyelik eşya üretme amacıyla kurulduğunu söyledi. 111 ortağı bulunan Kuşakk, Marl’daki halk şenliğinde ürünlerini tanıttı.
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