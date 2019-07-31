Kurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur
GeriAvrupa Kurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
31.07.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Kurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur

‘İbiza skandalı’yla hükümetin düştüğü Avusturya’da 29 Eylül’de erken seçim var. Skandalın ortaya çıkması üzerine aşırı sağ Özgürlükler Partisi’yle (FPÖ) koalisyona son veren eski başbakan Sebastian Kurz, seçimlerden sonra FPÖ’yle yeni bir koalisyon olabileceğini söyledi.

ORF televizyonuna konuşan Kurz, ancak bunun için şartları olduğunu, şartların başında ise FPÖ’ye İçişleri Bakanlığı’nın verilmemesini ve FPÖ’lü eski İçişleri Bakanı Herbert Kickel’in de hükümette yer almamasını saydı. Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağ FPÖ arasındaki koalisyon hükümeti ‘İbiza skandalı’ yüzünden düştü. FPÖ ile koalisyonu sonlandıran ÖVP Lideri ve Başbakan Kurz, mecliste güvenoyu alamadı. Bunun üzerine geçici bir hükümet kuruldu ve erken seçim kararı alındı.
İbiza Adası’nda gizlice çekilen videoda FPÖ lideri Heinz Christian Strache’nin, zengin Rus iş kadını rolündeki bir kadına, partisine para yardımı karşılığında devlet ihaleleri sözü verdiği ortaya çıkmıştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Kurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur
İddianame okunmadan duruşma sona erdi
Belçika’dan, insan kaçakçılığına İHA’lı önlem
‘Misafir işçi’ yerine nitelikli iş gücü