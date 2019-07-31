Kurz: FPÖ’yle yine ortaklık iki şartla olur
‘İbiza skandalı’yla hükümetin düştüğü Avusturya’da 29 Eylül’de erken seçim var. Skandalın ortaya çıkması üzerine aşırı sağ Özgürlükler Partisi’yle (FPÖ) koalisyona son veren eski başbakan Sebastian Kurz, seçimlerden sonra FPÖ’yle yeni bir koalisyon olabileceğini söyledi.
ORF televizyonuna konuşan Kurz, ancak bunun için şartları olduğunu, şartların başında ise FPÖ’ye İçişleri Bakanlığı’nın verilmemesini ve FPÖ’lü eski İçişleri Bakanı Herbert Kickel’in de hükümette yer almamasını saydı. Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağ FPÖ arasındaki koalisyon hükümeti ‘İbiza skandalı’ yüzünden düştü. FPÖ ile koalisyonu sonlandıran ÖVP Lideri ve Başbakan Kurz, mecliste güvenoyu alamadı. Bunun üzerine geçici bir hükümet kuruldu ve erken seçim kararı alındı.
İbiza Adası’nda gizlice çekilen videoda FPÖ lideri Heinz Christian Strache’nin, zengin Rus iş kadını rolündeki bir kadına, partisine para yardımı karşılığında devlet ihaleleri sözü verdiği ortaya çıkmıştı.
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