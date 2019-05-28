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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / IHA FOTOĞRAFLAR: AA/ AFP / REUTERS
28.05.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Kurz: 'Eylülde kararı halk verecek’

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Kurz: 'Eylülde kararı halk verecek’

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, geçici hükümet belirlenene kadar, Maliye Bakanı Hartwig Löger’in başbakanlık görevini yürüteceğini açıkladı. Eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve hükümetinin, ulusal mecliste yapılan güven oylamasıyla düşürülmesinden sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bakanlıkların hiçbir şekilde boş bırakılamayacağını söylerken bir açıklama da Kurz’dan geldi: "Eylül ayında yeni kararı halk verecek”

VAN der Bellen, meclis tarafından düşürülen hükümetteki bakanların seçim hükümeti belirlenene kadar görevlerini sürdüreceğini dile getirdi. “Anayasamız hükümetteki bakanlıkların her zaman dolu olmasını öngörür, bu bir sonraki genel seçimlerin yapılacağı güne kadarki geçiş dönemini de kapsamaktadır” ifadesini kullanan Van der Bellen, başbakanlık görevine Maliye Bakanı Hartwig Löger’in vekalet edeceğini bildirdi.

‘EN KISA ZAMANDA GEÇİCİ HÜKÜMET BELİRLENECEK’
Van der Bellen, ülkeyi eylülde yapılacak erken seçime götürecek geçici başbakanın belirlenmesi için başta siyasi parti liderleri olmak üzere çeşitli kesimlerle görüşmeler yaptığını, en kısa sürede geçici hükümetin belirleneceğini sözlerine ekledi. Avusturya ulusal meclisinde dün yapılan özel oturumunda Başbakan Kurz ve geçici hükümeti hakkında güven oylaması yapılmış, meclisin çoğunluğunu oluşturan muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ), Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Liste Jetzt, hükümetin düşmesi yönünde oy kullanmıştı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA İLK KEZ
Bu kararla ülkede ikinci cumhuriyet olarak adlandırılan İkinci Dünya savaşı sonrasında mecliste ilk defa bir başbakan güven oylamasıyla görevinden alınmış oldu. Avusturya’da geçen hafta aşırı sağcı eski FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin 2017’de İspanya’nın İbiza Adası’nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde ‘partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde’ ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine Kurz, ÖVP ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Van der Bellen, erken seçimlerin eylülde yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kurz: Eylülde kararı halk verecek’

KURZ’DAN İLK AÇIKLAMA: EYLÜLDE KARARI HALK VERECEK
Güven oylamasının ardından açıklama yapan Kurz da “Bugün (dün) bu kararı parlamentoda verdiler. Eylül ayında ise yeni kararı halk verecek” dedi. Avusturya’da koalisyon hükümetinin dağılmasıyla Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz’a tekrar hükümet kurma görevini vermiş ve kabineyi onaylamıştı. Avusturya Meclisi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başarılı olmasına rağmen Sebastian Kurz için güvenoyu oylaması gerçekleştirdi. Ancak Kurz yapılan oylamayı kaybetti.

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