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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
02.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Kurz: Dijitalciler gelire göre vergi ödeyecek

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Kurz: Dijitalciler gelire göre vergi ödeyecek

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Başbakan Sebastian Kurz ve AP’deki Avrupa Halk Partisinin (EPP) AB Komisyonu başkan adayı Manfred Weber ile yaptığı görüşmeye uluslararası dijital işletmelere yönelik yeni vergi düzenlemesi damgasını vurdu.

GÖRÜŞMENİN öncesinde yapılan ortak basın toplantısında konuşan Kurz, dijital büyük firmalara yönelik daha adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için AB düzeyinde çalışmaların yürütüldüğünü anımsatarak, uluslararası dijital işletmelerin Avrupa’da gelirlerine oranla çok düşük oranda vergi ödediklerini ileri sürdü.
Kurz, EEP’nin AB Komisyonu başkan adayı Weber’e dijital platformda daha adil bir vergi sisteminin uygulanmasına verdiği desteğe teşekkür ederek, “AB bünyesinde dijital alanda daha adil bir vergi düzenlemesine ilişkin çalışmalara paralel olarak biz de Avusturya’da bir adım atarak dijital vergi düzenlemesi hayata geçireceğiz ve söz konusu alanda daha adil bir vergilendirmenin sağlanmasını garanti altına alacağız” dedi.
AB düzeyinde birlik ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Kurz, AB’nin görüş ayrılıklarına rağmen ortak karar alabilme becerisiyle daha etkili olabileceğinin altını çizdi. Kurz, mayısta yapılacak AB seçimleri öncesi Weber’e desteğini yineleyerek başarılar diledi.

‘GÜÇLENEREK BÜYÜYORLAR’
AP’nin en büyük grubu EPP’nin Grup Başkanı ve AB Komisyonu başkan adayı Manfred Weber de 2019’un AB ve dünya için önemli bir yıl olacağını belirterek, Avrupa’nın hem bölgesel hem de küresel sorunlar karşısında belirleyici olabilmesinin güçlü iş birliğinden geçtiğini savundu. Weber, dijital platformda ticaret yapan uluslararası firmaların gün geçtikçe güçlenerek büyüdüklerine, bu alanda adil bir vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin hayati bir önem taşıdığına işaret etti.

AB BAĞIMSIZ KARAR VERMELİ
ABD’nin ticaret anlaşmaları üzerinden dijital platformda Avrupa’nın muhtemel vergi düzenlemesine ilişkin kimi tepkilerinin olduğunu anımsatan Weber, “Burada açık bir şekilde ifade etmek gerekir ki, Avrupa bağımsız bir şekilde karar vermelidir. Bağımsız bir şekilde yoluna devam etmelidir. Eğer büyük internet firmaları adil bir şekilde vergi sistemine katkı sağlamıyorsa, bizler daha etkin olmak durumundayız. Bunun birilerine uyup uymaması hiç önemli değil, önemli olan adaletin sağlanması” görüşünü paylaştı.
Weber, AB seçimlerinin Avrupa’da kurumsal istikrarın oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını dile getirerek, AB halklarının seçime gerekli olan ehemmiyeti vermesi gerektiği ifade etti. AB dış sınırlarının korunmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Weber, Avrupa’da güvenliğin sağlanmasında önemli bir element olduğunu ileri sürerek, bu alanda geçen dönemde önemli adımlar atıldığını, dış sınır güvenliğinin sağlanması için çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

 

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