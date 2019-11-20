Kurultay yaklaştıkça, sesler de yükselmeye başladı
Almanya’da koalisyonun büyük ortağı CDU’da yaşanan tartışmalar, cuma günü Leipzig’de yapılacak kurultayın daha yoğun tartışmalara sahne olacağının sinyallerini verdi.
BİR yıl önce CDU Genel Başkanı seçilen Annegret Kramp Karrenbauer, kurultaya iki gün kala ekip olarak bazı hatalar yaptıklarını itiraf etti. Kramp Karrenbauer, CDU Genel Merkezi’nde gerekli değişimi yapamadığını, yeni bir ekip kurarken eski ekibin kalmasının gerçekten yanlış olduğunu söyledi. Kramp Karrenbauer ile başkanlık yarışını geçen yıl az farkla kaybeden Friedrich Merz arasında da açık bir yarış yaşanacağa benziyor. 2021’de yapılacak genel seçimlerde CDU’da kimin başbakan adayı olacağı parti içinde yoğun tartışma konusu. CDU içinde Kramp Karrenbauer’in partiyi başarıyla yönetme yeteneği konusunda şüpheler artarken, başbakan adaylığı sorusunda ibre Friedrich Merz’ten yana dönüyor. CDU Lideri Kramp Karrenbauer rakiplerini kurultayda açık tartışmaya çağırırken, başbakan adaylığı sorusunun ise gündeme gelmesi beklenmiyor.
ÇOK SAÇMA VE SORUMSUZCA
Kurultay öncesi Kramp Karrenbauer’e karşı açık eleştiriler de yükselmeye başladı. Baden Württemberg Eyalet Meclisi CDU Grup Başkanı Wolfgang Reinhart, partinin bütünüyle yenilenmesi gerektiğini söyledi. Parti içinde Kramp Karrenbauer’in yönetim şeklini beğenen çok az insan tanıdığını belirten Reinhart, huzursuzluğun giderek arttığını belirtti. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı ve CDU Yönetim Kurulu Üyesi Herbert Reul ise parti içi tartışmaları çok saçma ve sorumsuzca bulduğunu açıkladı.
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer ve Başbakan Angela Merkel’in de konuşma yapacağı kurultayda, koalisyon ortaklarının anlaşmaya vardığı ‘temel emeklilik’ üzerine çok sert tartışmaların yaşanması bekleniyor.
Kurultayda ayrıca Türkiye’nin AB üyeliği karşı açık tavır alınması yönünde bir önerge de oylamaya sunulacak.
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