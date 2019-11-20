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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
20.11.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Kurultay yaklaştıkça, sesler de yükselmeye başladı

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Kurultay yaklaştıkça, sesler de yükselmeye başladı

Almanya’da koalisyonun büyük ortağı CDU’da yaşanan tartışmalar, cuma günü Leipzig’de yapılacak kurultayın daha yoğun tartışmalara sahne olacağının sinyallerini verdi.

BİR yıl önce CDU Genel Başkanı seçilen Annegret Kramp Karrenbauer, kurultaya iki gün kala ekip olarak bazı hatalar yaptıklarını itiraf etti. Kramp Karrenbauer, CDU Genel Merkezi’nde gerekli değişimi yapamadığını, yeni bir ekip kurarken eski ekibin kalmasının gerçekten yanlış olduğunu söyledi. Kramp Karrenbauer ile başkanlık yarışını geçen yıl az farkla kaybeden Friedrich Merz arasında da açık bir yarış yaşanacağa benziyor. 2021’de yapılacak genel seçimlerde CDU’da kimin başbakan adayı olacağı parti içinde yoğun tartışma konusu. CDU içinde Kramp Karrenbauer’in partiyi başarıyla yönetme yeteneği konusunda şüpheler artarken, başbakan adaylığı sorusunda ibre Friedrich Merz’ten yana dönüyor. CDU Lideri Kramp Karrenbauer rakiplerini kurultayda açık tartışmaya çağırırken, başbakan adaylığı sorusunun ise gündeme gelmesi beklenmiyor.

ÇOK SAÇMA VE SORUMSUZCA
Kurultay öncesi Kramp Karrenbauer’e karşı açık eleştiriler de yükselmeye başladı. Baden Württemberg Eyalet Meclisi CDU Grup Başkanı Wolfgang Reinhart, partinin bütünüyle yenilenmesi gerektiğini söyledi. Parti içinde Kramp Karrenbauer’in yönetim şeklini beğenen çok az insan tanıdığını belirten Reinhart, huzursuzluğun giderek arttığını belirtti. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı ve CDU Yönetim Kurulu Üyesi Herbert Reul ise parti içi tartışmaları çok saçma ve sorumsuzca bulduğunu açıkladı.
CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer ve Başbakan Angela Merkel’in de konuşma yapacağı kurultayda, koalisyon ortaklarının anlaşmaya vardığı ‘temel emeklilik’ üzerine çok sert tartışmaların yaşanması bekleniyor.
Kurultayda ayrıca Türkiye’nin AB üyeliği karşı açık tavır alınması yönünde bir önerge de oylamaya sunulacak.

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