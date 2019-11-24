‘Kurultay bitti, hafifledik’
CDU Leipzig’de cuma günü başlayan kurultayını tamamladı. Yaklaşık bin delegeyi arkasına almak için çaba harcayan Genel Başkan Annegret Kramp Karrenbauer, kurultaydan mutlu ayrıldığını söyledi: “Kurultaydan son derece memnunum. Partinin beni tam desteklediği duygusunu taşıyorum.”
KRAMP Karrenbauer, mücadele edeceğine ilişkin mesajlarla dolu konuşmasıyla önce parti içinde kendisine yönelik muhalefete geri adım attırdı, ardından delegeleri ikna ederek partinin gençlik örgütünün ‘başbakan adayını üyelerin seçmesi’ yönündeki önerisinin de geçmesini engelledi. Partinin sağ kanadının ülkeye alınacak mülteciler için sınırlama getirilmesi önerisini de geri püskürttü. Tüm bu gelişmeler genel başkan olarak ilk kez bir kurultay düzenleyen Kramp Karrenbauer’in hanesine artı olarak yazıldı. Kramp Karrenbauer, “Büyük bir baskı vardı üzerimizde. Her şey yolunda gidince biz de hafifledik” sözleriyle kurultay sırasında yaşanan gerilimi özetledi.
GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ KONULAR VAR
CDU Genel Başkanı, partisinin hızla destek kaybetmesinin önüne geçmek için önümüzdeki dönemde önemli konu başlıkları üzerinde çalışacak. Mecburi hizmet, dijitalleşmenin yaygınlaşması, dar gelirli ailelerinin çocuklarının yoksulluk altında ezilmesini önlemek ve yeni tarım politikaları Kramp Karrenbauer’in gündemindeki başlıklar. Bu konularda atacağı adımlar aynı zamanda CDU/CSU’nun başbakan adayı olmasının da önünü açacak. Aksi takdirde başka isimler öne çıkacak. Parti içinde başbakan adayı olmayı bekleyen isimlerin başında CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve genel başkanlık yarışını Kramp Karrenbauer’e karşı kaybeden Friedrich Merz geliyor.
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