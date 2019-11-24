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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
24.11.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

‘Kurultay bitti, hafifledik’

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‘Kurultay bitti, hafifledik’

CDU Leipzig’de cuma günü başlayan kurultayını tamamladı. Yaklaşık bin delegeyi arkasına almak için çaba harcayan Genel Başkan Annegret Kramp Karrenbauer, kurultaydan mutlu ayrıldığını söyledi: “Kurultaydan son derece memnunum. Partinin beni tam desteklediği duygusunu taşıyorum.”

KRAMP Karrenbauer, mücadele edeceğine ilişkin mesajlarla dolu konuşmasıyla önce parti içinde kendisine yönelik muhalefete geri adım attırdı, ardından delegeleri ikna ederek partinin gençlik örgütünün ‘başbakan adayını üyelerin seçmesi’ yönündeki önerisinin de geçmesini engelledi. Partinin sağ kanadının ülkeye alınacak mülteciler için sınırlama getirilmesi önerisini de geri püskürttü. Tüm bu gelişmeler genel başkan olarak ilk kez bir kurultay düzenleyen Kramp Karrenbauer’in hanesine artı olarak yazıldı. Kramp Karrenbauer, “Büyük bir baskı vardı üzerimizde. Her şey yolunda gidince biz de hafifledik” sözleriyle kurultay sırasında yaşanan gerilimi özetledi.

GÜNDEMİNDE ÖNEMLİ KONULAR VAR
CDU Genel Başkanı, partisinin hızla destek kaybetmesinin önüne geçmek için önümüzdeki dönemde önemli konu başlıkları üzerinde çalışacak. Mecburi hizmet, dijitalleşmenin yaygınlaşması, dar gelirli ailelerinin çocuklarının yoksulluk altında ezilmesini önlemek ve yeni tarım politikaları Kramp Karrenbauer’in gündemindeki başlıklar. Bu konularda atacağı adımlar aynı zamanda CDU/CSU’nun başbakan adayı olmasının da önünü açacak. Aksi takdirde başka isimler öne çıkacak. Parti içinde başbakan adayı olmayı bekleyen isimlerin başında CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve genel başkanlık yarışını Kramp Karrenbauer’e karşı kaybeden Friedrich Merz geliyor.

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