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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
DHA
26.12.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Kurtlar İtalya’yı ele geçirince Sivas Kangalı çare oldu

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Kurtlar İtalya’yı ele geçirince Sivas Kangalı çare oldu

İtalya’nın Toskana bölgesinde küçükbaş sürülerine yönelik kurt saldırılarının artmasının ardından yerel belediye meclisi Türkiye’den Kangal köpeği getirtilmesini gündeme getirdi.

BU kapsamda hızı, sürüyü koruma içgüdüsü, gücü, doğada yaşama kabiliyeti ve kurtları boğmasıyla bilinen Kangal köpeklerini yakından incelemek ve haber yapmak üzere İtalyan Haber Ajansı muhabirleri Sivas’a geldi. 2003 rakımlı Meraküm tepesinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nin işletmecisi Hüseyin Yıldız’ı ziyaret eden İtalyan gazeteciler Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı.
Kurtların İtalya’yı ele geçirdiğini anlatan muhabir Giuseppe Didonna, “İtalya’da son 10 senede kurtlar, inanılmaz bir geri dönüş yaptı. 80’lerde İtalya’da 150 kurt kaldı. Sonra bir geri dönüş başladı. Şu an kurtlar bütün İtalya’yı ele geçirdiler ve oradan Alplere, Fransa’ya, İsviçre’ye Almanya’ya kadar geçiyorlar. Bu bölgede 200 senedir kurtlar yok olmadığı için çobanlık kültürü biraz kaybolmuş. Çobanlık kültürü yerine çobanlık bir şirket oldu. Kesinlikle çoban köpekleri yok oldu. Kurtlar geri döndüğü için, özellikle Toskana’da sorunlar yaşadık. Bir koyun, keçi katliamı oldu” diye konuştu.

Kurtlar İtalya’yı ele geçirince Sivas Kangalı çare oldu

‘NEDEN KANGAL GETİRMİYORUZ’
Konunun Toskana meclisinde konuşulduğunu söyleyen muhabir, “Mecliste, ‘Neden Türkiye’den, Sivas’tan İtalya’ya Kangal getirmiyoruz’ denildi. Bu bir çare olabilir. Henüz resmi bir başvuru olmadı. Bazı insanlar kurtları tüfekle öldürmek istiyor, ama kurt zaten koruma altında olan bir hayvan. Tüfek kullanmadan Kangal doğal bir çare olabilir. İtalya’ya döndüğümde Kangal köpeklerini anlatacağım, İnanılmaz akıllı bir hayvan ve beni etkilediler. O yüzden doğru Kangal kaynağına ve Türkiye’nin en büyük Kangal uzmanı, hatta Dünya’nın en büyük Kangal uzmanından bilgi aldık” dedi.

Kurtlar İtalya’yı ele geçirince Sivas Kangalı çare oldu

'KANGALLARI ÇEKMEK ONUR’
Serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti ise Kangal köpeklerinin fotoğrafını çekmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, “Profesyonel bir fotoğrafçıyım. Bugün büyük bir gurur hissediyorum. Çünkü inanılmaz bir yere geldim, Kangallar kesinlikle inanılmaz bir köpek, aynı zamanda insanlara çok tatlı davranıyorlar ama korumak isterse çok agresif gözüküyor. Bu köpeklerin ruhu çok güçlü, onun için fotoğrafları çekerken sadece bir köpeği çekmedim, daha kocaman bir şey çektim” dedi.

Kurtlar İtalya’yı ele geçirince Sivas Kangalı çare oldu

'BAKANLARIMIZDAN İZİN İSTEYECEĞİZ’
Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, ancak özel izinle yurt dışına çıkarılabilen Kangal köpeklerinin İtalya’ya gitmesi için bakanlardan izin isteyeceklerini belirtti. Yıldız, “Dünyayı birleştiren birçok kültür nedenleri var. Yani bu kültür değerleri ihtiyaca döndüğü için İtalya’dan değerli arkadaşlar geldi, incelemeler yaptılar. İtalya’nın Toskana bölgesinde bu hayvanlarla ilgili konu gündeme geldi. Bu gündem artık bugünden itibaren realite kazanacak ve dolayısıyla kültür merkezi olan Sivas’ın ve Türkiye’nin ulusal bir marka değerinin tanıtılması, profesyonel fotoğrafçının bunun için gelmesi, beni çok mutlu etti” dedi.

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