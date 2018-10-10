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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: İngimage-Arşiv
10.10.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti

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Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti

Almanya’nın Dresden kenti yakınlarında kendi başına otlanan koyunlara kurt sürüsü saldırdı. Kurtlar 40 koyunu öldürdü. 50’si ise kayıp. Kurt saldırılarına karşı Türkiye’den Kangal köpeği isteyen İtlaya’nın Toskana Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini ise kurt sorunu yaşayan bütün ülkelere Kangal köpeği tavsiye etti.

ALMANYA’nın Çek sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede otlanan koyunlara sayıları belirlenemeyen kurt sürüsü saldırdı. Förstgen ile Tauer arasındaki yolda başı boş gezen koyunları gören sürücüler, doğa koruma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler koyunları toplarken, doğal koruma bölgesinde kendi kendilerine otlanan koyunların saldırıya uğradığı tespit edildi.

Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti

KURT SALDIRILARI ARTABİLİR
Ölü koyunlar üzerinde yapılan incelemede, kurt saldırısı sonucu öldükleri belirlendi. Yetkililer doğa koruma yasası nedeniyle kurtlara karşı önlem almakta zorlandıklarını belirtirken, bu tür saldırıların önümüzdeki dönemde artabileceğine dikkati çekti.

Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti

İTALYA’DAN KANGALLI ÇÖZÜM
Artan kurt saldırıları karşısında çaresiz kalan İtalya’nın Toskana bölgesindeki çobanlar, İtalyan çoban köpeklerinin kurtlar karşısında neredeyse her zaman yenilmesi üzerine çözümü Türkiye’den getirecekleri Kangal köpeklerinde bulmuşlardı. Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olması üzerine Sivas’tan 8 adet kangal köpeği istenmişti.

Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti

SALVİNİ: EN İYİ ÖNLEM KANGAL
Toskana Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini, “Çalışmalar gösteriyor ki Kangallar sürüleri en iyi koruyacak bekçi köpekleri. Hem İtalya’da hem de kurt sorunu yaşanan bütün ülkelerde kurtlara karşı alınabilecek en iyi önlem. Bu işlere uğraşan herkese tavsiye ederim” dedi.

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