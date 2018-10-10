Kurt sürüsü Almanya’da 40 koyunu öldürdü, İtalya kangal tavsiye etti
Almanya’nın Dresden kenti yakınlarında kendi başına otlanan koyunlara kurt sürüsü saldırdı. Kurtlar 40 koyunu öldürdü. 50’si ise kayıp. Kurt saldırılarına karşı Türkiye’den Kangal köpeği isteyen İtlaya’nın Toskana Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini ise kurt sorunu yaşayan bütün ülkelere Kangal köpeği tavsiye etti.
ALMANYA’nın Çek sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede otlanan koyunlara sayıları belirlenemeyen kurt sürüsü saldırdı. Förstgen ile Tauer arasındaki yolda başı boş gezen koyunları gören sürücüler, doğa koruma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler koyunları toplarken, doğal koruma bölgesinde kendi kendilerine otlanan koyunların saldırıya uğradığı tespit edildi.
KURT SALDIRILARI ARTABİLİR
Ölü koyunlar üzerinde yapılan incelemede, kurt saldırısı sonucu öldükleri belirlendi. Yetkililer doğa koruma yasası nedeniyle kurtlara karşı önlem almakta zorlandıklarını belirtirken, bu tür saldırıların önümüzdeki dönemde artabileceğine dikkati çekti.
İTALYA’DAN KANGALLI ÇÖZÜM
Artan kurt saldırıları karşısında çaresiz kalan İtalya’nın Toskana bölgesindeki çobanlar, İtalyan çoban köpeklerinin kurtlar karşısında neredeyse her zaman yenilmesi üzerine çözümü Türkiye’den getirecekleri Kangal köpeklerinde bulmuşlardı. Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olması üzerine Sivas’tan 8 adet kangal köpeği istenmişti.
SALVİNİ: EN İYİ ÖNLEM KANGAL
Toskana Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini, “Çalışmalar gösteriyor ki Kangallar sürüleri en iyi koruyacak bekçi köpekleri. Hem İtalya’da hem de kurt sorunu yaşanan bütün ülkelerde kurtlara karşı alınabilecek en iyi önlem. Bu işlere uğraşan herkese tavsiye ederim” dedi.
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