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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Phoenix
08.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Kürsüde konuşurken bir anda fenalaştı

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Kürsüde konuşurken bir anda fenalaştı

Almanya’da Federal Meclis oturumunda, biri kürsüde konuşurken diğeri oylama sırasında iki milletvekilinin fenalık geçirerek hastaneye kaldırılması, milletvekillerinin çalışma koşulları üzerine tartışma başlattı.

PERŞEMBE günü gece geç vakitlere kadar süren oturumda CDU milletvekili Matthias Hauer, kürsüde konuşma yaparken birden fenalaştı. Konuşmasının sonuna doğru ne söyleyeceğini bilemeyen Hauer, kekeledi ve gözlerini bir noktaya dikerek, kürsüde öylece kaldı, başparmağı titremeye başladı. Durumu anlayan CDU’lu Antje Tilmman hemen kürsüye koştu. Yardıma gelen diğer milletvekilleri fenalaşan Hauer’i sakinleştirip yere yatırmaya çalıştı. Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble hemen oturuma ara verirken, meclis de canlı yayını kesti, dinleyiciler dışarı çıkarıldı. Fenalaşan milletvekili Hauer bir sedyeyle ambulansa taşındı. Charite Hastanesi’ne kaldırılan Hauer’in yeniden şuuruna kavuştuğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
Bir süre sonra oturum tekrar açıldı. Mecliste olayın şoku yaşanırken, bu kez de Sol Parti milletvekili Simone Barrientes oylama sırasında fenalık geçirdi. Oturuma tekrar ara verildi. Hastaneye kaldırılan ikinci milletvekili Barrientes’in de sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

SU BİLE İÇEMİYORUZ
İki milletvekilinin aynı gün oturumda fenalık geçirmesi, milletvekillerinin ağır çalışma koşulları üzerine tartışma başlattı. Sol Parti milletvekili Anke Domscheit Berg, çalışma koşullarını ‘insanlık dışı’ olarak niteledi ve oturum sırasında bir bardak su bile içemediklerini, bunun düşünmelerini ve konsantrasyonu engellediğini söyledi.
Yaşanan olayların ardından kürsüye gelen eski İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise, “Bazen birbirimize karşı tavırlarımızda daha dikkatli davranmamız gerektiği üzerine düşünmemiz lazım” dedi.
SPD sağlık politikaları sözcüsü Karl Lauterbach, milletvekili mesleğinin sağlığa çok zararlı olduğunu belirtti ve “Normal bir çalışan yatağında yatarken, biz görüşme randevularına gidiyoruz. Konuşmalar yapıyoruz, gece geç vakitlere kadar çalışıyor, ertesi gün yine erkenden işe başlıyoruz. Buna hafta sonları da dahil” dedi.

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