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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
01.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

‘Kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum’

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‘Kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum’

İkinci Dünya Savaşı’nda Alman Hava Kuvvetleri Polonya’da ilk küçük yerleşim birimi Wielun’a saldırdı. 80 yıl önce 1 Eylül 1939’da yapılan saldırıda kasabanın yüzde 70’i büyük hasar gördü, bin 200 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırının hemen ardından Almanya Polonya’yı işgal etti. Saldırının 80’inci yıl dönümünde Wielun’u ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Polonya halkından af diledi.

WIELUN’da yaşamını yitirenler için düzenlenen anmaya Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, “Polonya’da insanlık suçunu işleyenler Almanlardı. Wielun’da yaşamını yitiren kurbanların önünde eğiliyorum. Alman zulmüne uğrayan Polonyalı kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum” dedi. Steinmeier bu üç cümleyi hem Almanca hem de lehçe tekrarladı.

‘Kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum’

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle birlikte bu ülkede yaklaşık 6 milyon insan yaşamını yitirdi. Steinmeier, konuşmasında, “Yapılanları unutmak istemiyoruz ve unutmayacağız. Tarihimizin bize verdiği sorumluluğumuzu biliyoruz” dedi. Steinmeier ile Duda, saldırının ilk hedefi olan hastaneye ve diğer iki anıta çelenk de koydu.

‘Kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum’

‘Kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum’

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