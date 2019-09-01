‘Kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum’
İkinci Dünya Savaşı’nda Alman Hava Kuvvetleri Polonya’da ilk küçük yerleşim birimi Wielun’a saldırdı. 80 yıl önce 1 Eylül 1939’da yapılan saldırıda kasabanın yüzde 70’i büyük hasar gördü, bin 200 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırının hemen ardından Almanya Polonya’yı işgal etti. Saldırının 80’inci yıl dönümünde Wielun’u ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Polonya halkından af diledi.
WIELUN’da yaşamını yitirenler için düzenlenen anmaya Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, “Polonya’da insanlık suçunu işleyenler Almanlardı. Wielun’da yaşamını yitiren kurbanların önünde eğiliyorum. Alman zulmüne uğrayan Polonyalı kurbanların önünde eğiliyorum ve af diliyorum” dedi. Steinmeier bu üç cümleyi hem Almanca hem de lehçe tekrarladı.
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Polonya’yı işgaliyle birlikte bu ülkede yaklaşık 6 milyon insan yaşamını yitirdi. Steinmeier, konuşmasında, “Yapılanları unutmak istemiyoruz ve unutmayacağız. Tarihimizin bize verdiği sorumluluğumuzu biliyoruz” dedi. Steinmeier ile Duda, saldırının ilk hedefi olan hastaneye ve diğer iki anıta çelenk de koydu.
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