‘Kurban kesimini yargılamak sadece demagoji’
AfD’nin, hayvanlara eziyet çektirildiği savından yola çıkarak Kurban Bayramı’na yönelik eleştirilerini Neues Deutschland gazetesi yorumladı:
“Bu sağcı böğürmenin asıl amacının hayvanların iyiliği olmadığı açık seçik ortada. Burada hedeflenen şey, Müslümanları geri kalmış, vahşi ve kültürsüz insanlar olarak göstermek. Özellikle Arap, Afrikalı ya da Türk kökenli insanlara karşı algı yaratmak için yapılan bildiğimiz numaralar. AfD ile yandaşları gerçekten hayvanların iyiliğini düşünüyor olsaydı, aynı sertlikle civciv itlaflarına, endüstriyel hayvancılığa ve balık endüstrisine de karşı çıkarlardı. Bunu yapmadıkları sürece, kurban kesimini yargılamak demagojiden öte bir şey değil.”
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