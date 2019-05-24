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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Kupa sahibini buluyor

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Kupa sahibini buluyor

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası sahibini buluyor. Yarın akşam Berlin'de oynanacak final maçında Bayern Münih ile RB Leipzig karşı karşıya geliyor. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00

Finalistler Bayern Münih ile RB Leipzig şimdiye kadar yedi kez karşı karşıya geldi. İki takım altısı Bundesliga, bir de DFB Kupası'nda birbirine rakip oldular. Bu maçların beşinde sevinen taraf Bayern Münih oldu. RB Leipzig bir kez rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki bir karşılaşma da berabere sona erdi. RB Leipzig ile Bayern Münih 2017 yılının ekim ayında DFB Kupası ikinci turunda birbiriyle eşleşti. Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçı Bayern Münih penaltı atışları sonunda 6-5 kazanarak bir üst tura çıktı. Bayern Münih tüm penaltıları gole çevirirken, RB Leipzig'de Timo Werner beşinci penaltı atışından yararlanamamıştı. Bayern Münih lig şampiyonluğunun ardından DFB Kupası'nı da kazanmak istiyor.

Kupa sahibini buluyor
Kulüp tarihinde hem kupa hem de lig şampiyonluğunu birarada 11 kez kazanan Bayern Münih, yarın 12. kez hem lig hem kupayı aynı sezonda kazanmanın planını yapıyor. Bayern Münih'te kaleci Neuer'in finalde oynaması bekleniyor. RB Leipzig'in kupa tarihinde ciddi bir başarısı bulunmuyor. Şimdiye kadar DFB Kupası'nda bir kez çeyrek finale yükselen RB Leipzig, ilk kez kupa finali oynayacak. RB Leipzig, Bayern Münih karşısına ideal ilk 11'i ile çıkacak. Maçta RB Leipzig'in en büyük silahı Timo Werner olacak. Bayern Münih'in ise kozu Robert Lewandowski. İki futbolcu da şimdiye kadar oynanan maçlarda rakip kalelere en çok gol atan isimler. Timo Werner Bayern Münih filelerini üç kez havalandırırken, Robert Lewandowski RB Leipzig'e dört gol atma sevinci yaşadı.

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