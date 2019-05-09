Kültürler Atölyesi sanat ve edebiyatı buluşturuyor
Berlin’de sanatçı ve edebiyatçılar aynı etkinlikte buluşuyor. Sanatçıların şarkı ve türküler seslendirileceği buluşmada edebiyatçılar da kitap tanıtıp, şiirler okuyacak.
ALMANYA’nın başkenti Berlin’in Neukölln semtinde bulunan ve birçok kültür etkinliğine evsahiliği yapan Kültürler Atölyesi, sanatçıları ve edebiyetçiları buluşturmaya hazırlanıyor.
10 Mayıs Cuma saat 19.30’da başlayacak etkinlikte aralarında Özcan Türe’nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne alacak. Yazar Mehmet Ali Telek’in ‘Sevda Nefesleri’ kitabı da gecede tanıtılacak. Etkinliğin sunumunu üstlenen şair Bülent Güler de kendi şiirlerini okuyacak.
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