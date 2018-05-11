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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
11.05.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

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Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

Nürnberg DİTİB’in düzenlediği Kültür Şöleni başladı. Türkiye kültürünün canlandırıldığı şöleni, geçen yıllarda olduğu gibi yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

DÖRT gün sürecek Kültür Şöleni’nin açılışına Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Kuzey Bavyera DİTB Birliği Başkanı Hasan Aslan, Bavyera Eyalet Meclisi SPD milletvekili Arif Taşdelen, UETD Nürnberg Başkanı Yılmaz Deliduman, Nürnberg Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Claudia Arabackji, Din Hizmetleri Ataşe vekili Şemsettin Aslan, Fürth DİTİB Başkanı Refet Avcı, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Koç, Belediye Uyum Meclis üyeleri İlnan Postaloğlu, Celalettin Avcı, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

‘İLİȘKİLERİN DAHA İYİ YE GİTMESİNİ DİLİYORUZ’
Hasan Aslan, “Ülkemiz ile Almanya arasındaki negatif gelişmeler bizi üzmekle beraber, bir an evvel düzelmesi gerekiyor. İlişkilerin daha iyi ye gitmesini diliyoruz“ dedi. Aslan, toplumları siyasi polemiklere girmeden bir arada tutabilmenin çok önemli olduğunu da vurgu yaptı.

Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

‘DEĞERLERLE BİR ARAYA GELMELİYİZ’
Yılmaz Deliduman, “Sadece ortak değerlerle bir araya gelmeyi kendimize hedef göstermeliyiz. İnsanları, birleştiren, bir araya getiren, zıtlaştırmadan, inancına, ırkına ve dinine saygılı olan bir ortam ve toplum oluşturmak zorundayız. Özellikle yaşadığımız Almanya’da, buradaki kurallara ve kanunlara uymak zorundayız. Ne kadar çok Alman dostumuz, iş ortağımız ve arkadaşımız olursa, ülkemiz üzerindeki bu yanlış algıları onların nezdinde ortadan kaldırmış oluruz. Daha iyi bir hizmeti ülkemize yapmış oluruz“ dedi.

Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

SÖDER’İN ÇELİŞKİSİNİ ANLATTI
Seçimlerde Alman siyasetçilerin günah keçisi aradığını ve son seçimlerde de Türkleri ve Müslümanları hedef haline getirdiklerini belirten Arif Taşdelen, “2012 yılında düzenlenen şölene o zaman Maliye Bakanı olarak katılan şimdiki eyalet (Bavyera) başbakanı Dr. Markus Söder, o zamanki konuşmasında ‘İslam Almanya’nın ve Bavyera’nın parçasıdır‘ demişti. Şimdi ise ‘İslam, Bavyera ve Almanya’ya ait değildir’ diyor. Söder bu açıklamasıyla halkı bilinçli olarak ayrıştırmaya çalışıyor“ dedi.
Belediye encümeni Claudia Arabackj’de Türkçe derslerinin Alman okullarında hak ettiği şekilde işlenmesi, hak ettiği şekilde ilgi görmesi gerektiğini bildirdi.

Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

‘ALMANYA’NI BİR PARÇASI’
Şölenlerin Türk toplumun kendi kültürünü tanıtma açısından büyük bir fırsat teşkil etmekte, bir yandan da Alman ve Türk toplumları arasındaki münasebetleri ve iletişimi desteklemekte olduğunu ifade eden Başkonsolosu Kül, “Bu tür etkinlikler, toplumların kaynaşmasına katkı sağlamaktadır. Bunun örneğini milli marşlarda az önce gördük. Türk toplumu bazı siyasetçilerin deyimlerinin aksine Almanya’nın bir parçası” dedi.

Kültür Şöleni’nde eyalet başbakanına eleştiri

HAKALMAZ VE ÇELİK’TEN KONSER
Kültür Şöleni’nde konserler, konferanslar, Türk mutfağı, kahvaltı büfesi, kültür çadırı, el sanatları, çay ve kahve köşesi, tanıtım reyonları alışveriş stantları yer alacak, folklor, mehter gösterileri yapılacak, Orhan Hakalmaz ve Sami Çelik konser verecek.

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