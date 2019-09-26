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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
26.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Küçükken babasını beklediği yere kurmuştu: Baksı’ya ziyaretçi akını

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Küçükken babasını beklediği yere kurmuştu: Baksı’ya ziyaretçi akını

Hüsamettin Koçan’ın, küçükken hep uzaklara çalışmaya giden babasını beklediği, Çoruh vadisine bakan tepenin hemen yanına kurduğu ödüllü Baksı Müzesi’nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor ve çeşitleniyor. Koçan, müzenin bu sezon gurbetçilerle birlikte yerli ve yabancı en az 22 bin kişinin ziyaret edeceğıini söyledi.

KÜÇÜKKEN kardeşleri ile birlikte uzaklara çalışmaya giden babasını beklediği Bayburt’un merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi’ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan ve sanatseverlere kapılarını 2010’da açan müze, çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındırıyor. 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı Kültür ve Sanat Kurumu gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen müzenin özellikle bu yıl her bölgeden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileriyle izleyici profili de çeşitlilik kazandı. Müzenin kurucusu ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bu sezon Baksı’ya toplamda 22 bin dolayında ziyaretçinin geleceğini söyledi.

Küçükken babasını beklediği yere kurmuştu: Baksı’ya ziyaretçi akını

TESİSİ İKİ AY BOYUNCA DOLU
Önceki senelere göre ziyaretçi profilinde çeşitlilik olduğuna işaret eden Koçan, “Daha önce buraya gelen ziyaretçi organize bir ziyaretçiydi. Bu sene bir çeşitlilik oluştu. Yani her bölgeden, her konumdan insanlar Baksı’yı ziyaret etti. Çok yoğun bir Bayburtlu gurbetçi ziyareti vardı. O açıdan izleyici giderek çeşitleniyor. Mesela bu ay ve önümüzdeki ay bütün tesis hemen hemen dolu. Onun içinde bu sezonları ölçtüğümüz zaman 22 bin dolayında bir izleyici gelecek. Aslında bizim konserlerimiz vardı bunları sezonunda getirseydik 30 bine rahatlıkla çıkacaktı. O açıdan bizim buradaki izleyici sayımız giderek artıyor. Tabi bunun artmasının sebebi burada çok kaliteli etkinlikler yapmamız ve Baksı, Bayburt imajını çok kontrollü ve çok iyi bir stratejiyle yönetiyor olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum” dedi.

Küçükken babasını beklediği yere kurmuştu: Baksı’ya ziyaretçi akını

NURİ BİLGE CEYLAN SERGİSİ
Baksı Müzesi’nin çok önemli sergilere ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekleyen Koçan: “Bu yaz burada Nuri Bilge Ceylan sergisi vardı. Nuri Bilge Ceylan dünyaca çok iyi bilinen sinemacı ve çok önemli bir fotoğrafçı. Onun yapıtlarını burada sergilemek çok önemli bir şeydi. İzleyiciyle onları bu tepede buluşturmak ve Nuri Bilge Ceylan’ı görmek için İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan, Adana’dan izleyicilerin geliyor olması çok kıymetli. Şimdi Şakir Gökçebağ sergisi açıyoruz. Şakir Gökçebağ’ın yaptığı şeyde yurt dışında Almanya’da yaşayan bir sanatçı bu. Bizim bu bölgedeki malzemelerle yeniden bir enstelasyonlar yaptı. Böylece yerelle evrensel arasında bir bağ kuruyoruz. Onun için de mesela bu ayın 27’sinde bu serginin resmi açılışı var. Onun içine çokça merkez kentlerden insanlar katılacaklar” ifadelerini kullandı.

Küçükken babasını beklediği yere kurmuştu: Baksı’ya ziyaretçi akını

SADECE SEYİRLİK BİR MÜZE DEĞİLİZ
Müzenin bölgede özellikle kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalar yaptığını da anımsatan Koçan, “Bizim yaptığımız şey geleneksel kültürle, çağımız kültürü arasında bir köprü kurmak. Ve orada iletişim kurmak, istihdam sağlayabilmek. Biz sadece seyirlik bir müze değiliz, aynı zamanda istihdamı da artırmak isteyen bir müzeyiz. Onun için de bu bölgede özellikle kadın iş gücünün ekonomiye katkısını sağlamak istiyoruz sanat ve tasarım yoluyla” dedi.

Küçükken babasını beklediği yere kurmuştu: Baksı’ya ziyaretçi akını

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