Küçük piyanistler 5 ödülle döndü
İstanbul'daki Boğaziçi Sanat Akademisi’nin dört küçük piyanisti, İtalya’nın Barletta kentinde düzenlenen 28. Uluslararası Piyano Yarışmasından beş ödülle Türkiye’ye döndü.
EN küçüğü 5, en büyüğü 10 yaşındaki piyanistler, üç kategoride yarıştı. 5 yaşındaki Deniz Türkmen ‘Junior’ kategorisinde ikinci, 9 yaşındaki Selin Aksoy ‘Kategori A’da üçüncü, 9 yaşındaki Defne Özdemirci ‘Kategori A’da ikinci ve 10 yaşındaki Deniz Alpaslan ‘Kategori B’de ikinci oldu. Deniz Türkmen, ayrıca ‘Jüri Özel Mozart Ödülü’nü de aldı.
Boğaziçi Sanat Akademisi piyano öğretmenlerinden Aylin Doğan, İtalya’dan 5 ödülle dönen dört öğrencisinin de aylardır bu yarışmaya hazırlandıklarını ve Türkiye’ye emeklerinin karşılığını alarak döndüklerini söyledi.
Bu yıl ikinci kez aynı yarışmaya katıldığını belirten Deniz Alpaslan, "Geçen yıl üçüncü olmuştum. Bu yıl rakiplerimin yaşları benden büyüktü. Yine de kendi kategorimde 16 yarışmacı arasından Türkiye'ye ikinci döndüm. Bu konuda bana destek veren aileme ve öğretmenim Aylin Doğan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.
İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldığını söyleyen Defne Özdemirci, ise “Buradan gerçekten iyi bir sonuçla dönmemiz bizi çok mutlu etti. Bir yarışmada piyano çalmak gerçekten çok heyecanlıydı” diye konuştu.
‘Junior’ kategorisinde yarışan ve iki ödül alan 5 yaşındaki Deniz Türkmen de çok heyecanlandığını ve çalınan en güzel parçanın kendi çaldığı parça olduğu söyledi.
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