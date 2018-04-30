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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Hürriyet
30.04.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Küçük piyanistler 5 ödülle döndü

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Küçük piyanistler 5 ödülle döndü

İstanbul'daki Boğaziçi Sanat Akademisi’nin dört küçük piyanisti, İtalya’nın Barletta kentinde düzenlenen 28. Uluslararası Piyano Yarışmasından beş ödülle Türkiye’ye döndü.

EN küçüğü 5, en büyüğü 10 yaşındaki piyanistler, üç kategoride yarıştı. 5 yaşındaki Deniz Türkmen ‘Junior’ kategorisinde ikinci, 9 yaşındaki Selin Aksoy ‘Kategori A’da üçüncü, 9 yaşındaki Defne Özdemirci ‘Kategori A’da ikinci ve 10 yaşındaki Deniz Alpaslan ‘Kategori B’de ikinci oldu. Deniz Türkmen, ayrıca ‘Jüri Özel Mozart Ödülü’nü de aldı.
Boğaziçi Sanat Akademisi piyano öğretmenlerinden Aylin Doğan, İtalya’dan 5 ödülle dönen dört öğrencisinin de aylardır bu yarışmaya hazırlandıklarını ve Türkiye’ye emeklerinin karşılığını alarak döndüklerini söyledi. 

Küçük piyanistler 5 ödülle döndü

Bu yıl ikinci kez aynı yarışmaya katıldığını belirten Deniz Alpaslan, "Geçen yıl üçüncü olmuştum. Bu yıl rakiplerimin yaşları benden büyüktü. Yine de kendi kategorimde 16 yarışmacı arasından Türkiye'ye ikinci döndüm. Bu konuda bana destek veren aileme ve öğretmenim Aylin Doğan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu. 
İlk defa uluslararası bir yarışmaya katıldığını söyleyen Defne Özdemirci, ise “Buradan gerçekten iyi bir sonuçla dönmemiz bizi çok mutlu etti. Bir yarışmada piyano çalmak gerçekten çok heyecanlıydı” diye konuştu. 
‘Junior’ kategorisinde yarışan ve iki ödül alan 5 yaşındaki Deniz Türkmen de çok heyecanlandığını ve çalınan en güzel parçanın kendi çaldığı parça olduğu söyledi.

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