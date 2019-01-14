‘Küçük İstanbul’da kimyasal toz paniği
Almanya’nın başkentindeki ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg semtinde 400 öğrencili bir ilkokul, kimyasal toz nedeniyle acilen boşaltıldı.
BERLİN’in Kreuzberg semtindeki Galilei İlkokulu’nda kimyasal toz paniği yaşandı. Okul içinde bulunan tozun zehirli olabileceğinden şüphelenen okul idaresi, derhal polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Okulun çevresinde önlem alan polis ve itfaiye, acilen okulu boşalttı. Ardından kimyasal tozun bulunduğu kata inildi. Yetkililer maddenin klor tozu olduğunu, tozun da okulun alt katında bulunan havuz suyuna katılmak için kullanıldığını tespit etti.
YAHUDİ MÜZESİNE SIĞINDILAR
Klor tozunu havuza atan yetkililer, şişenin kapağını iyi kapatmadığı için tozun döküldüğü belirledi. Tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca okulun hemen yanında bulunan Yahudi Müzesine sığınan öğrenciler tekrar okula dönerek derslerine kaldığı yerden devam etti.
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