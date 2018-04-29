Küçük çocuğun katili, yaşlı akraba mı?
Almanya’nın Heilbronn kenti yakınlarındaki Künzelsau kentinde, annesiyle babasının 69 yaşındaki akrabalarına yatıya bıraktığı 7 yaşındaki oğulları, ertesi gün ölü bulundu.
Polisten edinilen bilgiye göre aile, 7 yaşındaki çocuklarının, yatıya kalması için cuma akşamı 69 yaşındaki akrabalarının yanına bıraktı. Cumartesi sabahı çocuğu almaya gelen aileye kapıyı açan olmadı. Komşuların yardımıyla eve giren anne ve baba, çocuklarının cesediyle karşılaştı.
Polise haber verilmesi üzerine emniyet yaşlı kadını bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı. Bir süre sonra yaşlı kadın yakalandı. Polisteki sorgusu süren kadının kimliği ve çocukla akrabalık bağı ile ilgili polis bilgi vermedi. Polis ve savcılık yetkilileri kadının çocuğu katıl zanlısı olup olmadığıyla ilgili de açıklama yapmadı.
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