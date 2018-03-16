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Küçük Arda’nın sizlere ihtiyacı var

BERLİN
16.03.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Sigmaringen kentinde oturan 11 yaşındaki Arda, ilik kanseriyle mücadele ediyor. Doktorlar, Arda’nın hayatta kalabilmesinin ilik nakli ile ancak mümkün olabileceği teşhisini koyunca, ilik nakli kampanyası başlatıldı.

TEYZESİ Füsun Yolluğ, Arda’nın hayatta kalması için tek umutlarının ilik kampanyasında uygun iliğin bulunması olduğunu söyledi ve şu çağrıyı yaptı:

“Arda daha çok küçük. Futbolu çok seviyor. Hastalık teşhisinden sonra çok etkilendi. Doktorlar ilik naklinin olması gerektiğini söylüyorlar. Aile fertlerinde uygun ilik bulunamadı. Bunun için TSV Sigmaringendorf-Laucherthal ve bizler Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) ile birlikte bir kampanya başlattık. 24 Mart cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında Festhalle Sigmaringendorf Lauchertbühl 9, 72517 Sigmaringendorf adresinde kampanya başlayacak. Hayat kurtarmak isteyen herkesin kampanya destek vermesini bekliyoruz. Kök hücre vericisi olarak kayıtlı olan herkes hayat kurtarabilir.”

Etiketler: Almanya , ilik kanseri , Arda , avrupadan haberler , ilik nakli
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