Küçük Arda’nın sizlere ihtiyacı var

TEYZESİ Füsun Yolluğ, Arda’nın hayatta kalması için tek umutlarının ilik kampanyasında uygun iliğin bulunması olduğunu söyledi ve şu çağrıyı yaptı:

“Arda daha çok küçük. Futbolu çok seviyor. Hastalık teşhisinden sonra çok etkilendi. Doktorlar ilik naklinin olması gerektiğini söylüyorlar. Aile fertlerinde uygun ilik bulunamadı. Bunun için TSV Sigmaringendorf-Laucherthal ve bizler Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) ile birlikte bir kampanya başlattık. 24 Mart cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında Festhalle Sigmaringendorf Lauchertbühl 9, 72517 Sigmaringendorf adresinde kampanya başlayacak. Hayat kurtarmak isteyen herkesin kampanya destek vermesini bekliyoruz. Kök hücre vericisi olarak kayıtlı olan herkes hayat kurtarabilir.”