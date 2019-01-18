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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
18.01.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Kucam davasında 600 şüpheli dosya daha tespit edildi

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Kucam davasında 600 şüpheli dosya daha tespit edildi

Belçika’da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam’ın insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (NVA) Partisi’nden ihraç edilmesinin ardından kriz büyüyor. Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’in de sorumlu tutulduğu olayda 600 şüpheli dosya daha tespit edildi.

KONUNUN yargıya intikal ettiğini açıklayan Göç ve Mülteci Bakanı Maggie de Block, rekor sayıda ihbar aldıklarını, krizin daha çok büyüyebileceğini açıkladı. Bakanlığa, eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’in döneminden kalma 600 şüpheli dosya sunuldu. Bu dosyaların 200’ünde Melikan Kucam’ın adının geçtiği belirtildi. Diğer dosyalar da sivil toplum kuruluşları veya dernekler tarafından tanınmamış olduklarından şüpheli sayıldı. Davada şüpheli 6 ya da 7 arabulucudan bahsedilirken, ancak şu an için aracıların isimleri gizli tutuluyor.

‘SURİYELİLER BENİ ARADI’
Öte yandan, Melikan Kucam’a ek olarak bir başka aracının da varlığı tespit edildi. Flaman gazetesi De Morgen, NVA üyesi olan Aalst’ın Suriyeli Hıristiyan topluluğu sözcüsü Kostantin Al Chammas’ın da şüpheliler arasında yer aldığını açıkladı. Al Chammas ise iddiaları reddederek, hiçbir zaman para almadığını söyledi. Kucam’dan haberdar olduğunu belirten Al Chammas, “Geçtiğimiz yaz İsveç ve Hollanda’dan Suriyeli aileler beni aradı. Bana onun sayesinde vize alıp alamayacaklarını sordular. Bir toplantıda onunla karşılaştım ama her şeyi reddetti” ifadelerini kullandı.
Mechelen Belediye Meclisinin Süryani asıllı üyesi Melikan Kucam göçmenlere 350 Euro’luk vizeleri 10 bin Euro’ya sattığının ortaya çıkması ile ‘insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılık’tan tutuklanmıştı. Ülkede konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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