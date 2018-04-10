Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu
Londra’yı bölen Thames Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin, İngilizce öğrenmek amacıyla 12 yıl önce İstanbul’dan gelen 35 yaşındaki kuaför Sinan Altuntaş’a, ait olduğu iddia edildi.
TOKAT doğumlu Altuntaş’ın evinden 15-20 metre mesafedeki Battersea Köprüsü’nden nehre atlayarak intihar ettiği sanılıyor. Çevreden edinilen bilgiye göre Londra’da ev arkadaşıyla yaşayan Sinan Altuntaş, geçen pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında “Canım sıkılıyor. Sigara satın almak için dışarıya çıkıyorum” diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha dönmedi.
Sabah işe gitmek için kalkan ev arkadaşı, Altuntaş’ı göremeyince “Belki bir arkadaşında kalmıştır” diye düşündü. Ancak salı ve çarşamba günü de dönmeyince, polise haber verdi.
Perşembe günü saat 17.00’de ev arkadaşının iş yerine giden polis, Altuntaş’ın cesedinin saat 12.00 sıralarında nehir kenarında bulunduğunu, kimlik tespitinin de üzerinden çıkan ‘bisiklet kiralama kartından tespit edildiğini’ söyledi.
Olayla ilgili araştırma Metropolitan Polisi tarafından sürdürülüyor.
Sinan Altuntaş için İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yarın tören düzenlenecek. Ardından cenaze Türkiye’ye gönderilecek.
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