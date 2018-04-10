Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu
GeriAvrupa Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
10.04.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu

Londra’yı bölen Thames Nehri kıyısında bulunan erkek cesedinin, İngilizce öğrenmek amacıyla 12 yıl önce İstanbul’dan gelen 35 yaşındaki kuaför Sinan Altuntaş’a, ait olduğu iddia edildi.

TOKAT doğumlu Altuntaş’ın evinden 15-20 metre mesafedeki Battersea Köprüsü’nden nehre atlayarak intihar ettiği sanılıyor. Çevreden edinilen bilgiye göre Londra’da ev arkadaşıyla yaşayan Sinan Altuntaş, geçen pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında “Canım sıkılıyor. Sigara satın almak için dışarıya çıkıyorum” diyerek evden ayrıldı. Ancak bir daha dönmedi.

Sabah işe gitmek için kalkan ev arkadaşı, Altuntaş’ı göremeyince “Belki bir arkadaşında kalmıştır” diye düşündü. Ancak salı ve çarşamba günü de dönmeyince, polise haber verdi.
Perşembe günü saat 17.00’de ev arkadaşının iş yerine giden polis, Altuntaş’ın cesedinin saat 12.00 sıralarında nehir kenarında bulunduğunu, kimlik tespitinin de üzerinden çıkan ‘bisiklet kiralama kartından tespit edildiğini’ söyledi.
Olayla ilgili araştırma Metropolitan Polisi tarafından sürdürülüyor.
Sinan Altuntaş için İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yarın tören düzenlenecek. Ardından cenaze Türkiye’ye gönderilecek.

Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu

Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kuaför Sinan’ın cesedi, Thames kıyısında bulundu

Uyarı grevi Almanya’yı kilitledi

Kendisini darp eden polise dava açıyor

TBMM heyeti, Berlin’de Koca Sinan’da başladı