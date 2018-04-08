Kuaför akademisi kuracaklar

DAVETE Enfield Belediyesi kabine başkanı Yasemin Brett ve Ayfer Orhan, dört kez ‘İngiltere’nin En İyi Kuaförü’ seçilen uluslararası Türk Kreatif Direktörü Akın Konizi ve sunucu Aysen Djemal de katıldı.

Yıldız Jasmine Armstrong yönetimindeki WIW Inspire Güzellik ve Kuaför Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Konici, 37 yılda edindiği bilgi ve deneyimlerini kendisinin de ait olduğu toplumla paylaşmak istediğini söyledi.

Özellikle Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çalışan Konizi, 25 tane şubesi bulunan kuaför ve güzellik salonu ile bu sektörle ilgili eğitim veren 2 akademinin yöneticisi, aynı zamanda iş kolunda 525’in üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Enfield Belediyesi Kültür ve Sanattan Sorumlu Kabine başkanı Yasemin Brett ile Eğitim, Çocuk Hizmetleri ve Güvenliği’nden Sorumlu Kabine başkanı Ayfer Orhan da, bu sektörde iş ve meslek sahibi veya daha fazla beceri ve deneyim sahibi olmak isteyen kadınlara ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim verilecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kurumun yöneticisi Yıldız’ı tebrik eden yetkililer, “Enfield Belediyesi olarak bu projeyi destekliyoruz ve tüm toplumun bu projeden faydalanmalarını ümit ediyoruz” dedi.





SEKTÖRDE ELEMAN SIKINTISI VAR

Gecenin açılışında konuşan Yıldız, etkinliğe katılan tüm konuklara teşekkür etti. Şu anda 4 proje yürüttüklerini belirten Yıldız, kurumları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Akademilerinde NVQ Level Kuaför ve Güzellik kurslarını ücretsiz olarak vereceklerini belirten Yıldız, bu eğitimin masraflarını salondan kazandıkları gelirle yapacaklarını söyledi. Günümüzde bir adım önde olmak, yaratıcı fikirlerinizi gözler önüne sermek için mutlaka eğitim alınması gerektiğini belirten Yıldız, “Akademimiz de profesyonel eğitim uzmanlarımız en güncel bilgileri öğreterek, kursiyerlerimizi hayallerindeki mesleğe kavuşturacak, böylece kariyer sahibi olacaklar ve istihdama yönelik kaliteli iş gücüne katkıda bulunacaklar” dedi. Sektörde yaşanan yetişmiş eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Yıldız, eğitimini tamamlayanın herkesin hemen iş bulabileceğini, hatta iş yeri açıp, böylece onların hayallerini gerçeğe dönüştürebileceklerinden emin olduğunu ayrıca eğitime katılan genç bayanlar ve bayların kendine olan güvenlerinin yükseleceğini ve bu sektörde hijen konusunda farkındalığın artacağını söyledi.

İngiltere’de kuaförlük ve güzellik sektöründe 24 binden fazla kişinin çalıştığını belirten Yasemin Brett, “Projenin sahibi Yıldız Hanım’ı kutlarım” dedi.

Ayfer Orhan da, ücretsiz eğitim verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Proje yöneticisi Yıldız’ı desteklemek için geceye katıldığını söyleyen Akın Konizi, “Ben de sizden biriyim. Bu zamana kadar edindiğim bilgileri size vermek için hazırım” diye konuştu.



Yıldız Jasmine, Akın Konizi

Ayfer Orhan



Yasemin Brett