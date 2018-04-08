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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
08.04.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Kuaför akademisi kuracaklar

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Kuaför akademisi kuracaklar

Londra’da kadınlara yönelik ücretsiz kuaför ve güzellik uzmanlığı üzerine eğitim verecek olan bir akademi açma hazırlığında olan Uluslararası Kadın Grubu (Women Inspire Women- WIW), bu sektördeki işletme sahipleriyle bir araya geldi.

DAVETE Enfield Belediyesi kabine başkanı Yasemin Brett ve Ayfer Orhan, dört kez ‘İngiltere’nin En İyi Kuaförü’ seçilen uluslararası Türk Kreatif Direktörü Akın Konizi ve sunucu Aysen Djemal de katıldı.
Yıldız Jasmine Armstrong yönetimindeki WIW Inspire Güzellik ve Kuaför Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Konici, 37 yılda edindiği bilgi ve deneyimlerini kendisinin de ait olduğu toplumla paylaşmak istediğini söyledi.
Özellikle Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çalışan Konizi, 25 tane şubesi bulunan kuaför ve güzellik salonu ile bu sektörle ilgili eğitim veren 2 akademinin yöneticisi, aynı zamanda iş kolunda 525’in üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.
Enfield Belediyesi Kültür ve Sanattan Sorumlu Kabine başkanı Yasemin Brett ile Eğitim, Çocuk Hizmetleri ve Güvenliği’nden Sorumlu Kabine başkanı Ayfer Orhan da, bu sektörde iş ve meslek sahibi veya daha fazla beceri ve deneyim sahibi olmak isteyen kadınlara ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim verilecek olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kurumun yöneticisi Yıldız’ı tebrik eden yetkililer, “Enfield Belediyesi olarak bu projeyi destekliyoruz ve tüm toplumun bu projeden faydalanmalarını ümit ediyoruz” dedi.

Kuaför akademisi kuracaklar

SEKTÖRDE ELEMAN SIKINTISI VAR
Gecenin açılışında konuşan Yıldız, etkinliğe katılan tüm konuklara teşekkür etti. Şu anda 4 proje yürüttüklerini belirten Yıldız, kurumları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Akademilerinde NVQ Level Kuaför ve Güzellik kurslarını ücretsiz olarak vereceklerini belirten Yıldız, bu eğitimin masraflarını salondan kazandıkları gelirle yapacaklarını söyledi. Günümüzde bir adım önde olmak, yaratıcı fikirlerinizi gözler önüne sermek için mutlaka eğitim alınması gerektiğini belirten Yıldız, “Akademimiz de profesyonel eğitim uzmanlarımız en güncel bilgileri öğreterek, kursiyerlerimizi hayallerindeki mesleğe kavuşturacak, böylece kariyer sahibi olacaklar ve istihdama yönelik kaliteli iş gücüne katkıda bulunacaklar” dedi. Sektörde yaşanan yetişmiş eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Yıldız, eğitimini tamamlayanın herkesin hemen iş bulabileceğini, hatta iş yeri açıp, böylece onların hayallerini gerçeğe dönüştürebileceklerinden emin olduğunu ayrıca eğitime katılan genç bayanlar ve bayların kendine olan güvenlerinin yükseleceğini ve bu sektörde hijen konusunda farkındalığın artacağını söyledi.
İngiltere’de kuaförlük ve güzellik sektöründe 24 binden fazla kişinin çalıştığını belirten Yasemin Brett, “Projenin sahibi Yıldız Hanım’ı kutlarım” dedi.

Kuaför akademisi kuracaklar

Ayfer Orhan da, ücretsiz eğitim verilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.
Proje yöneticisi Yıldız’ı desteklemek için geceye katıldığını söyleyen Akın Konizi, “Ben de sizden biriyim. Bu zamana kadar edindiğim bilgileri size vermek için hazırım” diye konuştu.

Kuaför akademisi kuracaklar

Yıldız Jasmine, Akın Konizi

Kuaför akademisi kuracaklar
Ayfer Orhan

Kuaför akademisi kuracaklar

Yasemin Brett

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